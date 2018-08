Nino Formicola e Alessandra Raya/ A settembre le tanto attese nozze! (Maurizio Costanzo Show, replica)

Nino Formicola e Alessandra Raya, a settembre convolerà a nozze anche se da un po' è in silenzio stampa per non far trapelare informazioni. (Maurizio Costanzo Show, replica)

Nino Formicola, Maurizio Costanzo Show

Settembre sarà il mese speciale per Nino Formicola, che ha deciso di convolare a nozze con la sua Alessandra Raya proprio al rientro dalle vacanze. I due hanno scelto di fare il passo decisivo dopo tanti anni di convivenza, in cui al comico italiano non era balzata in mente l'idea di poter diventare marito della sua dolce metà. La decisione è arrivata invece come ben sappiamo all'Isola dei Famosi, prima che Gaspare riuscisse a sbaragliare la concorrenza e vincere l'edizione 2018. Nove anni di attesa per la Raya prima di potersi sentire fare la fatidica domanda, anche se a quanto dichiarato più volte da Nino, non sembra che i due in realtà abbiano mai davvero pensato alle nozze. L'artista ritornerà così al centro dei riflettori di stampa e gossip fra pochi giorni, dopo essere piombato di nuovo e forse parzialmente nel dimenticatoio. Nino Formicola sarà però presente fra gli ospiti che vedremo al Maurizio Costanzo Show questa sera, domenica 26 agosto 2018, in replica. Sarà un'occasione per ascoltare il suo punto di vista sulla vittoria ottenuta all'Isola dei Famosi, un successo inaspettato e forse anche fastidioso. In più occasioni infatti il comico ha sottolineato che avrebbe preferito ricevere i complimenti per i suoi 40 anni di carriera e non di certo per la partecipazione ad un reality.

SILENZIO STAMPA PER I DUE

Silenzio stampa per Nino Formicola e Alessandra Raya. La compagna del comico è scomparsa dagli eventi pubblici già subito dopo l'apparizione all'Isola dei Famosi. O per lo meno così sembra a giudicare dai contenuti più virali in rete. Anche Gaspare ha subito lo stesso effetto, dopo essere riuscito a far parlare di sé fino alla scorsa primavera. Sembra che per l'artista tuttavia non ci sarà un agosto pieno di relax e vacanze, dato che in una sua precedente intervista a Sorrisi aveva specificato di essere impegnato anche nel mese più bollente dell'anno. Non si tratta di certo di appuntamenti in tv, ma degli ultimi ritocchi in previsione del suo matrimonio. Una cerimonia da vip? Di sicuro la stampa e i paparazzi vorranno essere presenti per immortalare il fatidico momento, che ha già avuto modo di far sognare migliaia di telespettatori. Secondo quanto dichiarato dallo stesso comico al settimanale Chi, sembra che la cerimonia sarà in Chiesa e che è collegata ad un posto speciale. Non si sa nulla di più, tranne che la volontà della coppia è di ritagliarsi uno spazio tutto suo, intimo e "lontano da flash e riflettori".

