Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 26 agosto 2018, previsioni: Toro al top, Gemelli flop, gli altri segni zodiacali?

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 26 agosto 2018

Oroscopo di Paolo Fox, oggi domenica 26 agosto 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: Urano influenza il Toro e lo rende più selettivo, tutti gli altri segni?

26 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 26 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 agosto 2018, ai microfoni di LatteMiele parte dallo studio di quello che accadrà segno per segno. Cancro: il mese di agosto è stato difficile dal punto di vista sentimentale. Queste difficoltà non sono solo dal punto di vista dell'amore, ma anche in quelle familiare. Anche nell'ambito lavorativo ci sono state delle difficoltà. Leone: avete un cielo interessante con Venere e Mercurio che sono a favore. Anche se vi sono delle perplessità dal punto di vista lavorativo. Chi si trova in una condizione difficile entro pochi mesi riuscirà a risolverla. Questo è il momento anche di cambiare e di ripartire da zero per cercare di ottenere quegli stimoli che da diverso tempo sembrano essere del tutto svaniti. Sembra arrivare il momento di reagire e trovare la forza per ottenere delle nuove possibilità sotto diversi punti di vista.

GEMELLI IN CRISI, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quelli che sono i segni flop di oggi. La Bilancia deve fare molta attenzione dal punto di vista delle finanze dopo che per un breve periodo le cose non sono andate come ci si sarebbe aspettati. Ci sono state delle spese che non ci si aspettava di dover sostenere e questo ha mandato molte persone in crisi. Se vengono percorse però le strade giuste si può uscire dalle difficoltà con ottimismo e voglia di fare. Per i Gemelli quella che si vive oggi è una situazione strana e artefatta. Questo non vuol dire che tutto sarà facile da gestire. L'energia c'è, però si fa comunque fatica e non si riescono ad ottenere dei risultati. Si deve agire per fare delle nuove cose, cercando di liberarsi da quello che sembra essere un immobilismo generalizzato. Voltare pagina e tuffarsi in diversi ambiti può essere un'arma a doppio taglio in grado però anche di regalare sorrisi.

URANO INFLUENZA IL TORO, SEGNI AL TOP

Ora invece è il momento di quelli che vengono segnalati come segni top per la giornata di oggi. L'Ariete è un segno dato decisamente in crescita. La conclusione di questo mese può portare a delle situazioni molto positive soprattutto dal punto di vista dell'amore dove si potrebbero aprire dei confini interessanti. Nell'ambito familiare arrivano delle rassicurazioni decisamente interessanti. Il Toro sta vivendo un recupero decisamente interessante dopo che in settimana c'era stato più di un problema legato alla tensione. L'influenza di Urano può portare a vivere delle situazioni in cui ci si potrebbe sentire un po' intransigenti. I mesi di settembre e ottobre saranno fondamentali per esaltare lo Scorpione. Si devono risolvere dei problemi personali, nonostante questo ora c'è già la forza e la personalità per ottenere dei risultati. Ci si sente energici in una domenica che potrebbe essere perfetta per agire.

