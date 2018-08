PER GRAZIA RICEVUTA/ Su Rete 4 il film con Nino Manfredi (oggi, 26 agosto 2018)

Per grazia ricevuta, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Lionel Stander e Delia Boccardi alla regia Nino Manfredi. La trama del film nel dettaglio.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST LIONEL STANDER

Per grazia ricevuta è una pellicola prodotta nel lontano 1971, realizzata interamente in Italia grazie all'interessamento della Rizzoli film. La pellicola ascrivibile al genere delle commedie all'italiana con connotazioni drammatiche è stata ben diretta da Nino Manfredi, professionista che ha prestato la sua opera anche come sceneggiatore unitamente a Leonardo Benvenuti. Ottimo il cast di attori, tra di essi si evidenziano lo stesso Manfredi affiancato da Lionel Stander e Delia Boccardi. Il film che gode delle belle musiche di Guido De Angelis è stato già programmato diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, ricevendo sempre un ottimo successo in termine di audience, esso andrà in onda questa domenica 26 agosto all'interno della programmazione pomeridiana di Rete 4 alle ore 14.00. Ma eccoadesso la trama del film nel dettaglio.

PER GRAZIA RICEVUTA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La pellicola verte sulla vita di Benedetto Parisi, egli viene ricoverato in gravi condizioni di salute, per cercare di salvarlo in extremis viene chiamato uno stimato chirurgo, con il dottore che non esita ad abbandonare un ricevimento pur di mantenere fede al giuramento di Ippocrate. Lo spettatore mentre segue le vicende del chirurgo viene portato indietro nel passato dove Benedetto è un ragazzino vivace, orfano dei genitori viene cresciuto dalla zia in una sorta di religiosità esasperata dal bigottismo dell’epoca. Tale osservanza dei principi cattolici porta il giovane Benedetto a scoprire l'amante della zia, uomo che però allo scopo di salvare le apparenze viene spacciato per Sant'Eusebio. La scoperta e la sincerità del fanciullo lo portano a scoprire la zia nuda, egli infatti si nascondeva nell’armadio dove aveva scoperto l’amante nel momento in cui la congiunta si apprestava a l’ennesimo incontro amoroso. La visione oltre a imbarazzare il giovane porta in dose una severa punizione dalla donna, che non si vergogna di usare il bastone sul nipote. La vita del ragazzo continua in una visione ascetica del suo futuro, egli decide di farsi prete ma non riesce a convincere l'abate delle sue buone intenzioni, stessa cosa succede in un monastero dopo la scelta di Benedetto di farsi frate. Le delusioni portano il giovane ragazzo a dedicarsi all'attività di venditore ambulante, un'attività che gli porta in dote stante gli articoli venduti, abbigliamento intimo per donna, innumerevoli occasioni che il giovane però non riesce a sfruttare. La vita lo porta a conoscere Oreste, un farmacista totalmente ateo, le idee del farmacista attirano Benedetto che prova simpatia anche per la figlia dell'amico, la bella e conturbante Giovanna. Ed è proprio Giovanna a portarlo al piacere sessuale, i due sono entrambi vergini ma la vivacità della ragazza riesce a far superare le inibizioni di Benedetto. Dopo l'atto sessuale Benedetto scopre che Giovanna è rimasta incinta, la notizia porta il padre di Giovanna ad avere un infarto, conseguentemente la madre della ragazza cerca di far convertire il compagno. Oreste è un ateo convinto ma avendo perso conoscenza bacia il crocifisso, Benedetto giunge in quel momento e vedendo la scena rimane per l'ennesima volta sconvolto visto il decadimento delle sue convinzioni, questo lo porta a cercare immediatamente il suicidio, per morire sceglie di buttarsi da un precipizio. Sarà però salvato da alcuni volenterosi e portato in ospedale, in quello stesso ospedale in cui lo stimato chirurgo opererà il "miracolo" di riportarlo in vita.

