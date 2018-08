PIEDONE L'AFRICANO/ Su Rai 3 il film con Bud Spencer (oggi, 26 agosto 2018)

Piedone l'africano, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Bud Spencer, Carel Trichardt e Enzo Cannavale, alla regia Stefano Vanzina. Il dettaglio della trama.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rai 3

NEL CAST ANCHE ENZO CANNAVALE

Piedone l'africano è una pellicola datata 1978, periodo in cui già da un anno la coppia più pugilistica del cinema italiano aveva deciso di dividersi per vivere ognuno la propria carriera in solitaria. Era infatti il 1977 quando Bud Spencer e Terence Hill, salutarono assieme il proprio pubblico con 'I due superpiedi quasi piatti', dopodiché proprio con 'Piedone l'africano', Carlo Pedersoli 'Bud Spencer' dava il via alla propria esperienza da grande attore consacrato ma solo. L'anno successivo lo vedremo in 'Lo chiamavano Bulldozer' cui seguì 'Pari e dispari, 'Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre' e così via, una carriera invidiabile fatta di cazzotti, padellate e tanta simpatia. Alla regia di 'Piedone l'africano', dichiarò il regista essere un grande onore per lui inaugurare la nuova fase esistenziale di Bud Spencer, il grande cineasta Steno, Stefano Vanzina, progenitore dei Vanzina brother, ma di maggiore caratura artistica. Nel film, accanto a Bud Spencer, pochi attori se non i suoi classici e beneamati stunt-man, ma vogliamo comunque citare Carel Trichardt e l'indimenticabile comico, napoletano come Pedersoli e Enzo Cannavale, protagonista di tante satire cinematografiche. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

PIEDONE L'AFRICANO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il commissario Piedone, nomignolo simpaticamente attribuito al commissario partenopeo Rizzo, viene contattato da un collega sudafricano sulle piste di alcuni trafficanti di droga pericolosi, talmente pericolosi da ucciderlo prima che i due possano incontrarsi nel porto della città. Piedone parte quindi senza pensarci due volte per il continente Nero, l'Africa, arrivando subito come scalo nella città in cui viveva il collega ucciso, conoscendo il dolcissimo e simpaticissimo Bodo, ora completamente orfano avendo già in passato perso la madre. Sul posto Piedone incontra anche Caputo, ex brigadiere della Polizia di Stato ora cameriere a Johannesburg, città nella quale si sospetta il traffico e il contrabbando di coloro che hanno ucciso il poliziotto a Napoli. Le indagini partiranno proprio nella città sudafricana e sarà proprio mr. Smollet, assieme all'amico Spiros, due personaggi alquanto dubbi di cui il primo titolare del ristorante di lusso dove lavora Caputo, a stimolare l'interesse del poliziotto stuzzicando la sua vena sospettosa, il suo istinto investigativo. Le cose non sono lontane dalla realtà e Piedone si finge possibile complice partecipando ad un safari per rendersi amico il duo sospetto, un banale pretesto per dare via alle indagini e, ovviamente, alla ridda di cazzotti che ne conseguirà.

© Riproduzione Riservata.