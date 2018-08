PRIMA O POI MI SPOSO/ Su Rai 3 il film con Jennifer Lopez (oggi, 26 agosto 2018)

Prima o poi mi sposo, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey e Justin Chambers, alla regia Adam Shankman.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su rai 3

NEL CAST ANCHE MATTHEW MCCONAUGHEY

Prima o poi mi sposo è una commedia romantica del 2001 diretta da Adam Shankman (Hairspray - Grasso è bello, Rock of ages, I passi dell'amore - A walk to remember) ed interpretata da Jennifer Lopez (Il ragazzo della porta accanto, Via dall'incubo, Quel mostro di suocera), Matthew McConaughey (Dallas buyers club, Interstellar, The wolf of Wall Street) e Justin Chambers (D'Artagnan, Liberty Heights, la serie tv Grey's anatomy). Le musiche del film sono state composte da Mervyn Warren (Joyful noise - Armonie del cuore, Honey, A raisin in the sun - Un grappolo di sole). Il film Prima o poi mi sposo andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di questa domenica 26 agosto, alle ore 21.20. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PRIMA O POI MI SPOSO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Mary Fiore (Jennifer Lopez) organizza matrimoni per professione. Nonostante questo si trova benissimo nella sua vita da single e non si sente alla ricerca nè dell'amore nè del suo principe azzurro. Il padre di Mary le organizza un incontro con un vecchio amico d'infanzia, anche lui di origini italiane, Massimo (Justin Chambers), che comincia a corteggiarla in modo invadente ed imbarazzante. Mary però non è per nulla interessata all'uomo. Per semplice combinazione conosce invece Steve Edison (Matthew McConaughey), un ragazzo da cui si sente subito attratta. Steve sembra apprezzare le attenzioni di Mary, ma quest'ultima scopre che il ragazzo sta per sposarsi con Fran (Bridgette Wilson), sua fidanzata da molti anni, e che proprio lei dovrà organizzare il loro matrimonio. Mary decide quindi di troncare la relazione e, suo malgrado, accetta la corte di Massimo, che gli appare sempre più simpatico. Mary e Steve sono così, per coincidenza, destinati a sposarsi proprio lo stesso giorno. Mary però continua, nel suo cuore, ad essere attratta da Steve e non dall'uomo che sta per sposare. Proprio Steve e Fran però, a pochi passi dall'altare, si rendono conto di non essere veramente innamorati. Per Mary si apre quindi un nuovo spiraglio di speranza, ma la sua marcia nuziale con Massimo sta già suonando...

