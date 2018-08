RICCARDO MARCUZZO "RINNEGA" AMICI/ Non segue più Muller le fan italiane: "Bambine gelose"

Riccardo Marcuzzo rinnega il passato e la sua esperienza ad Amici. Lo fa con un gesto simbolico: ha smesso di seguire Andreas Muller e Veronica Peparini.

Riccardo "Riki" Marcuzzo

Riccardo Marcuzzo rinnega il passato. È quanto viene da pensare dando una rapida scorsa al suo profilo Instagram: le sue foto, ormai, parlano tutte spagnolo. Riki è reduce dall'enorme successo nei Paesi latini, un riscontro "enorme" e del tutto inaspettato per sua stessa ammissione. Le fan italiane sono quasi gelose: lo stesso Riki, più di una volta, è intervenuto per placare gli animi: "Molte mie fan continuano a deludermi. Non mi interessa se scrivono: "Compriamo il cd o la maglietta". Questo lavoro non lo faccio per soldi. Acquisti un cd perché ti piace ascoltarlo, altrimenti lascia perdere. Ci sono tante bambine gelose (ho letto un po' di cose appena tornato in Italia) che non voglio più. Ho bisogno di una famiglia vera che mi supporta sempre, specialmente quando succedono cose così grandi. Un po' di rispetto e basta con tutta questa ironia in giro. Grazie!".

L'ESPERIENZA AD AMICI

Non solo: Riccardo Marcuzzo ha smesso di seguire l'amico (di Amici) Andreas Muller. A Veronica Peparini, coreografa del programma, è toccata la stessa sorte. Che Riccardo voglia in qualche modo "rinnegare" il suo passato nel talent? Ne ha parlato a Vanity Fair: "Ad Amici mi accusavano di saper fare solo canzoni da ballare, ma la verità è che io Amici l'ho usato. Sapevo di uscire da lì in primavera, quindi volevo piazzare un singolo estivo, non volevo giocarmi le ballad: d'estate la gente vuole divertirsi, non ha voglia di pensare. A Maria [De Filippi, N.d.R.] l'ho detto: i pezzi sono questi, non puoi decidere niente". Lei l'ha presa male: "Eh, si è arrabbiata. Ma io avevo una direzione chiara in mente e infatti ho vinto tutto: Polaroid è stata un grande successo. E così alla fine anche Maria mi ha dato ragione. Perché l'unica cosa che mantiene l'hype di Amici sono le canzoni, e le canzoni devono essere adatte al periodo".

