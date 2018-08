RIMINI RIMINI, UN ANNO DOPO/ Su Iris il film con Renzo Montagnani (oggi, 26 agosto 2018)

Rimini Rimini, un anno dopo, il film in onda su Iris oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Renzo Montagnani, Maurizio Micheli, Eva Grimaldi e Tosca D'Aquino. Il dettaglio.

il film commedia in prima serata su Iris

ALLA REGIA GIORGIO CAPITANI

Rimini Rimini, un anno dopo un anno dopo è la proposta di Iris per il piccolo schermo italiano, realizzata nell'88 grazie alla regia di Bruno Corbucci. Il sequel di Rimini Rimini distribuito l'anno precedente appartiene al genere comico e vanta la presenza di Giorgio Capitani dietro la macchina da presa per l'ultimo episodio della traccia narrativa. Il soggetto è nato invece da un'idea di Mario Amendola, prozio dell'attore Claudio, e dello stesso Corbucci. Le musiche sono invece ad opera di Franco Micalizzi, mentre il cast raccoglie diversi volti noti della commedia italiana. Renzo Montagnani, Maurizio Micheli, Eva Grimaldi, Corinne Clery, Gianfranco D'Angelo, Andrea Roncato, Isabel Russinova, Tosca D'Aquino, Adriano Pappalardo, Sabrina Ferilli, Enzo Garinei, Loredana Romito, Maria Rosaria Omaggio, Renato Cecchetto, Petra Scharbach e Armando Traverso, sono solo alcuni dei numerosi artisti che compaiono nel film. Ma vediamo insieme come si svolge la trama del film.

RIMINI RIMINI, UN ANNO DOPO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Rimini Rimini, un anno dopo si concentra su diversi protagonisti a seconda del capitolo in corso. Ne Il nipote del vescovo, la narrazione segue le vicende di un signore devoto, Paolo Polverosi, con uno zio che ha un'importante posizione nel mondo della Chiesa. Il parente gli chiede in seguito di condurre uno show alla radio a tema religioso, ma una volta sul posto si ritroverà attratto dalle donne presenti in studio. Ne La legge del taglione, il responsabile di Radio Bari decide di trascorrere le vacanze a Rimini al fianco di Immacolata, la moglie, e Carmela, la domestica. Mentre si trova in spiaggia incontra un vecchio amico che lo convince a partecipare ad un'impresa particolare, sedurre una donna affascinante. Nicola tuttavia verrà sorpreso dal marito, che decide di vendicarsi restituendogli il favore. Ne La scelta, Luciano Ambrosi è un playboy attempato che ha visto crollare il suo noto fascino. Un medico lo convince che il problema è l'alimentazione, convincendolo così a sottoporsi ad una dieta severa. Il capitolo Senza titolo riguarda invece Giulia, una ragazza che vorrebbe dedicarsi al divertimento e che si vede invece ostacolata da Inge, una governante tedesca che fa di tutto per impedirle di vivere Rimini. Teseo Formigoni è il protagonista di Vu cumprà, dove dovrà fare i conti con un gruppo di venditori ambulanti dell'Africa che sembrano aver messo gli occhi sulla moglie.

© Riproduzione Riservata.