SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE/ Su Italia 1 il film con Raoul Bova (oggi, 26 agosto 2018)

Scusa ma ti voglio sposare, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Raoul Bova e Michela Quattrociocche, alla regia Federico Moccia. Il dettaglio della trama.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST RAOUL BOVA

Scusa ma ti voglio sposare, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 agosto 2018 alle ore 14,10. Una pellicola di genere commedia che è stata affidata alla regia di Federico Moccia, regista che, una curiosità che pochi sanno, esordì nel mondo di Cinecittà con la divertente pellicola targata Castellano e Pipolo 'Attila flagello di Dio', ovviamente tormentone cinematografico che vide anche l'esordio acclamato di Diego Abatantuono dopo le prime pellicole dell'attore milanese. Moccia ha sempre diretto pellicole più o meno orientate sul mondo dell'adolescenza sul filo della maggiore età, appunto il genere young adult, come 'Tre metri sopra il cielo', 'Ho voglia di te', 'Amore 14', titoli che non lasciano tanto spazio all'immaginazione puntando direttamente al cuore del genere anche nel nome delle pellicole. Nel cast di 'Scusa ma ti voglio sposare', la stessa coppia del prequel, la premiata ditta Raoul Bova e Michela Quattrociocche, attrice che al fianco di Moccia è esplosa, dalla quale ora si attendono evoluzioni stilistiche in ambiti recitativi. Nella carriera della Quattrociocche non sono mai mancati i ruoli adolescenziali, crescendo ha perso molte opportunità di crescita e sono oramai otto anni, da quel 'Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile' del 2010 che della Quattrociocche non si hanno tracce se non in alcune clip musicali pop. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Alessandro "Alex" Belli vive ora con Niki, amore molto più giovane di lui sul quale ha investito tutto il suo cuore e la sua credibilità. Vivono (ricordate il finale di 'Scusa ma ti chiamo amore') in un faro ma Alex cerca casa a Roma per vivere come si deve quell'amore oramai senza problemi, dubbi, perplessità, almeno da parte sua, Niki è sempre stata coinvolta da subito in quella folle avventura con quella differenza d'età. Riprende la vita, ovviamente Niki torna a frequentare la sua generazione, la facoltà cui è iscritta, nella quale è anche corteggiata da coetanei, cosa che rende geloso Alex alla follia, gli amici hanno nuove storie d'amore, Niki vive il suo tempo e per il suo tempo, le differenze si mostrano alla coppia nel momento stesso nel quale tornano alla realtà quotidiana. Talmente geloso Alex da chiedere a Niki di sposarla dopo avere notato un'intensa attività di chat con un compagno di scuola e la richiesta verrà avanzata nella città romantica per eccellenza, Parigi, con un viaggio per la ragazza inaspettato.

