SUBDOLA OSSESSIONE/ Su Rai 2 il film con Molly Hagan e Mia Rose Frampton (oggi, 26 agosto 2018)

Subdola ossessione, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Molly Hagan, Mia Rose Frampton e Boti Bliss, alla regia Blair Hayes. Il dettaglio della trama.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 2

NEL CAST MOLLY HAGAN

Subdola ossessione è una pellicola per la televisione di genere drammatica che è stata diretta nel 2015 da Blair Hayes (L'armonia del cuore, Bubble boy, Until we are safe) ed interpretata da Molly Hagan (The keeping hours, Navy Seals - Attacco a New Orleans, iZombie), Mia Rose Frampton (Hope spring eternal, The row, That's what I am), Boti Bliss (Inganno in Paradiso, Natastrofe, Ted Bundy) e Madalyn Horcher (Jack Reacher - Punto di non ritorno, Curve - Insidia mortale). Il film Subdola ossessione è già stato visionato altre volte nei palinsesti televisivi italiani e andrà di nuovo in onda su Rai 2 nella prima serata di questa domenica 26 agosto alle ore 21.00. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SUBDOLA OSSESSIONE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Bridgette Burwitt deve il suo successo scolastico principalmente alla sua abilità sportiva, è infatti la più dotata giocatrice di lacrosse del suo liceo. A causa proprio del suo basso rendimento scolastico, Bridgette viene messa in panchina. Finchè i suoi voti non miglioreranno e la sua condotta non sarà più consona al prestigio dell'istituto privato che frequenta, non potrà più mettere piede in campo. Questo porta la ragazza in conflitto anche con la madre, che fa parte del consiglio scolastico e non sopporta di avere una figlia così insubordinata. La situazione sembra disperata, visto che Bridgette non ha nessun interesse per lo studio. In suo aiuto però interviene per fortuna una nuova insegnante di inglese, Jane Cunningham. Quest'ultima è comparsa misteriosamente, sostituendo una collega andata improvvisamente in maternità, o almeno così pare, visto che nessuno sapeva che fosse incinta. La situazione di Bridgette comincia così a migliorare, la media dei suoi voti si alza e la ragazza comincia a sperare di poter tornare a giocare a lacrosse e superare l'anno scolastico. Il comportamento di Jane però comincia a cambiare e Bridgette si trova sempre più inquieta al cospetto della sua mentrice. L'aiuto apparentemente disinteressato di quest'ultima nasconde infatti un contorto piano di vendetta, di cui la ragazza si renderà conto solo quando è quasi troppo tardi per porvi rimedio.

