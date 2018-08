Stefano De Martino / Si riaccende l'antico gossip su Emma Marrone (Maurizio Costanzo Show, replica)

Stefano De Martino vede riaccedersi l'antico gossip che lo vuole avvcino alla sua ex fidanzata Emma Marrone. C'è grande curiosità da parte del pubblico (Maurizio Costanzo Show, replica)

Stefano De Martino al Maurizio Costanzo Show

Ritorna ancora ad accendersi l'antico gossip su Stefano De Martino e Emma Marrone. I due ex fidanzati torneranno mai insieme? La domanda non smette di interessare tutti i sostenitori della loro love story, che cercano di intercettare ogni minimo gesto pur di continuare a sperare. E come ogni estate, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ritorna al centro del riflettore: il gesto della Brown non poteva davvero rimanere inosservato. Dopo essersi ignorati a lungo sui social, Stefano e Emma hanno infatti ripreso a seguire le rispettive mosse su Instagram. La cantante salentina in più si è sbilanciata ancora una volta ed ha messo un bel like ad una foto del ballerino, un gesto forse banale agli occhi di molti, ma non a quelli di coloro che ancora sognano di rivedere l'ex coppia mano nella mano. Stefano De Martino sarà inoltre ospite del Maurizio Costanzo Show per la puntata di questa sera, domenica 26 agosto 2018. Sceglierà di parlare del suo rapporto con la Brown? In realtà già in passato l'ex marito di Belen Rodriguez aveva manifestato un forte fastidio per questo tipo di domanda, così come per i rumors che lo vorrebbero in coppia con diversi tipi di donne. Lo stesso Gabriele Parpiglia, che conosce entrambi da molto tempo, si è espresso in merito ed ha risposto alle domande dei fan: "Amici" è la sua sentenza. Si spengono ancora una volta i sogni ad occhi aperti di tutti i fan.

QUALE IL NUOVO PROGETTO IN TV?

Quale sarà il nuovo progetto in tv di Stefano De Martino? Una delle domande che di certo troverà risposta nelle prossime settimane, quando i palinsesti si rimetteranno in moto per la nuova stagione televisiva. De Martino intanto si concede le sue meritate vacanze alle Baleari, al fianco della stilista Gilda Ambrosio. I due hanno avuto una breve relazione in passato ed hanno deciso di dedicarsi ancora una volta ad una vacanza di coppia. L'isola è stata forse una scelta obblitata per il ballerino, visto il fascino subito dalle Honduras durante la sua recente esperienza come inviato dell'Isola dei Famosi. Per ora le sue comunicazioni sui social sono davvero ridotte all'osso, tanto che nell'ultima foto condivisa, che ovviamente ha raccolto una valanga di like, scrive solo "11+11" per commentare il civico 22 che si trova in bella vista sullo scatto. Un'immagine artistica, scattata in prima persona da Stefano: nel tondo lo si vede infatti a bordo della jeep mentre sfodera il suo telefonino per auto-immortalarsi. Sembra tra l'altro che quella jeep bianca abbia preso molta polvere nelle ore successive, come si può intuire dalle Stories del ballerino. In un breve video lo vediamo infatti percorrere una zona deserta, che ha scelto appositamente per tenersi lontano dal rumore cittadino, per poi trovarlo in un lavaggio. Le riprese della clip in questo caso sono dall'interno e mostrano il nastro del lavaggio auto.

11+11 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: Ago 22, 2018 at 8:55 PDT

© Riproduzione Riservata.