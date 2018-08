THE GREY/ Su Rai 4 il film con Liam Neeson e Frank Grillo (oggi, 26 agosto 2018)

The Grey, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Liam Neeson, Frank Grillo e Dermot Mulroney, alla regia Joe Carnahan. La trama del film nel dettaglio.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE FRANK GRILLO

The Grey è un film thriller del 2011 diretto, co-scritto e co-prodotto da Joe Carnahan (A-Team, Smokin' aces, Bad boys III) ed interpretato da Liam Neeson (Io vi troverò, L'uomo sul treno - The commuter, Schindler's list - La lista di Schindler), Frank Grillo (Captain America - Civil war, La notte del giudizio - Election year, Homefront) e Dermot Mulroney (Il matrimonio del mio migliore amico, The wedding date - L'amore ha il suo prezzo, Nonno scatenato). Il film è tratto dal racconto Ghost Walker di Ian Mackenzie Jeffers, accreditato anche come sceneggiatore insieme al regista. Fra i produttori del film compare anche Ridley Scott (Alien, Blade runner, Il gladiatore). La pellicola The grey andrà in onda su Rai 4 nella prima serata di oggi, domenica 26 agosto alle ore 21.15. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE GREY, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

John Ottway (Liam Neeson) è un cacciatore impiegato da una multinazionale del petrolio per proteggere un suo impianto di estrazione in Alaska dai lupi che vivono nelle vicine foreste. Alla fine del suo turno di lavoro John si imbarca su un aereo, insieme a diversi operai della compagnia, per ritornare alla civiltà e godersi un periodo di riposo. A causa di un incidente aereo però lui e pochi altri sopravvissuti si ritrovano improvvisamente abbandonati nelle fredde foreste dell'Alaska. Già pochi minuti dopo lo schianto un branco di lupi che vive in quella zona attacca il gruppo e comincia a divorare i cadaveri di chi non si è salvato dallo schianto. John è l'unico dei sopravvissuti a saper vivere in un ambiente così ostile, si fa carico quindi del piccolo gruppo di superstiti. Per riuscire a sfuggire ai lupi dovranno abbandonare i resti dell'aereo e tentare di uscire dal territorio del branco. Appena iniziata la fuga i lupi riescono però a fermare ed uccidere un altro degli operai (Ben Hernandez Bray), mentre John riesce a guidare gli altri al sicuro ed accendere un fuoco. Quest'ultimo ha il duplice compito di tenere lontane le belve e salvare gli uomini dal congelamento, ma non sarà certamente sufficiente a garantire la sicurezza di tutto il gruppo.

