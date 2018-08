Temptation Island Vip/ Valeria Marini e Francesca rivali di nuovo "rivali"? Nuovi avvistamenti in Sardegna

Temptation Island Vip, coppie e news. Cast in Sardegna: le riprese sono iniziate e il pubblico si attende nuove scintille tra Valeria Marini e Francesca Cipriani

26 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island Vip

Dopo la batosta ricevuta in merito alla messa in onda "slittata", il pubblico è ansioso almeno di scoprire qualche anticipazione in merito a questa primissima edizione di Temptation Island Vip. Le coppie sono ormai cosa ben nota al pubblico, c'è più mistero, invece, riguardo al cast dei tentatori, anche se, una recente segnalazione, conferma dei nomi e ne aggiunge di nuovi. Una lettrice di Isa e Chia ha infatti segnalato al portale una foto che mostra i volti di alcuni protagonisti: "Vi allego le foto che una mia amica è riuscita a scattare all’aeroporto di Cagliari, in cui sono ritratti alcuni tentatori di Temptation Vip. Sono perfettamente riconoscibili Andrea Cerioli, Nicolò Ferrari e quello di spalle è l’ex tronista Giorgio Alfieri, mentre il biondino è il figlio di Vasco Rossi… inoltre, anche se non si vedono, erano presenti l’ex corteggiatore di Sabrina Ghio, Nicolò Raniolo e Francesco Chiofalo".

SCINTILLE IN ARRIVO TRA FRANCESCA CIPRIANI E VALERIA MARINI?

Un cast che promette molto bene quello messo in piedi per la primissima edizione di Temptation Island Vip. Purtroppo, stando a quanto svelato da TvBlog, la partenza dello show in tv è prevista non più per settembre, bensì per ottobre. Sorprende ritrovare nel cast un altro ben noto volto di Uomini e Donne: l'ex tronista Giorgio Alfieri. Proprio di recente, l'ex calciatore è stato protagonista di un'intervista per il Magazine di Uomini e Donne in cui ha espresso la mancanza per l'ambiente del noto dating show. Detto fatto: ora Alfieri torna in tv in un'avventura tutta nuova. Intanto c'è chi aspetta con ansia le papabili "scintille" tra Valeria Marini e Francesca Cipriani: le due, già rivali in passato per un uomo, si ritroveranno nuovamente in queste vesti...

