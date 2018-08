ULTIMO TANGO A PARIGI/ Su Rai Movie il film con Maria Schneider (oggi, 26 agosto 2018)

Ultimo tango a Parigi, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Marlon Brando e Maria Schneider, alla regia Bernardo Bertolucci. Il dettaglio della trama.

il film drammatico in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST MARLON BRANDO

Ultimo tango a Parigi è stata scelta per la messa in onda della seconda serata di Rai Movie di oggi, domenica 26 agosto 2018. Prodotta nel '72, la pellicola è stata diretta da Bernardo Bertolucci. Notevoli i protagonisti scelti per un cast invidiabile, a partire da Marlon Brando e Maria Schneider, fino a Massimo Girotti e Jean-Pierre Leaud. Fra gli artisti troviamo inoltre Giovanna Galletti, Maria Michi, Darling Legitimus, Veronica Lazar, Catherine Allegret, Susan Sontag, Gitt Magrini e Catherine Breillat. Le musiche sono invece a cura di Gato Barbieri. Si segnala invece che la sceneggiatura è stata realizzata da Bertolucci in collaborazione con Franco Arcalli, mentre la fotografia è dell'italiano Vittorio Storaro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ULTIMO TANGO LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama di Ultimo tango a Parigi segue da vicino Paul, un americano di 45 anni che ha appena subito la perdita della moglie. La donna si è suicidata e questo ha gettato il consorte nel pieno dello sconforto. Si ritrova così a vagare lungo le strade di Parigi senza una vera meta, che gli permetterà tuttavia di fare la conoscenza della giovane Jeanne. I due si ritrovano infatti a visitare lo stesso appartamento per prenderlo in affitto, per poi finire a cedere ad una folle passione. Inizia così una relazione fra Paul e la 20enne, senza che nessuno dei due sappia il vero nome dell'altro. Jeanne tra l'altro ha già un fidanzato, un coetaneo che lavora come regista, ma questo non le impedirà di innamorarsi di Paul. Quest'ultimo tuttavia deciderà di lasciarla, impegnato in una visita a sorpresa della suocera, in occasione della cerimonia di sepoltura della figlia Rosa. L'uomo scoprirà in seguito che la moglie aveva una relazione con Marcel, un ospite dell'hotel di sua proprietà. Paul realizzerà alla fine di essere innamorato della 20enne e deciderà di seguirla fino ad una sala da ballo dove parteciperà improvvisamente ad una competizione di tango.

