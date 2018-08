UNA DONNA IN CARRIERA/ Su Cielo il film con Harrison Ford (oggi, 26 agosto 2018)

Una donna in carriera, il film commedia in onda su Cielo oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Harrison Ford e Melanie Griffith, alla regia Mike Nichols. Il dettaglio della trama.

il film commedia in prima serata su Cielo

NEL CAST SIGOURNEY WEAVER

Una donna in carriera è la proposta di canale Cielo nella prima serata di oggi, domenica 26 agosto 2018. L'appuntamento è previsto per le 21.15 ed è una pellicola dell'88 che è stata diretta da Mike Nichols. Il soggetto è invece ideato da Kevin Wade, che ha curato anche la sceneggiatura, mentre le musiche sono ad opera di Carly Simon. Il cast vede la guida di Harrison Ford e Melanie Griffith nei panni dei protagonisti, al loro fianco troviamo invece Sigourney Weaver, Joan Cusack, Alec Baldwin, Oliver Platt, Nora Dunn, Philip Bosco, Kevin Spacey, Olympia Dukakis e Robert Easton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA DONNA IN CARRIERA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Una donna in carriera accende le luci sulla giovane Tess, una segretaria di periferia che lavora a Manhattan pur abitando a New York. I sogni della protagonista prevedono il successo nel mondo finanziario, lontano da quella vita monotona collegata a tante colleghe. Tess non accetta quindi compromessi e per questo decide di cambiare postazione per quattro volte, nella speranza di poter realizzare il suo obbiettivo. All'ennesimo cambiamento, la responsabile dell'azienda le offre un ultimatum. Dovrà lavorare per Katherine Parker, considerata la leader del reparto che si occupa di acquisizioni e fusioni. Nonostante la fama negativa del nuovo capo, Tess accetta e cerca di fare tesoro di tutti i consigli di Katherine, ma dovrà fare i conti con i suoi capricci e la sua smania di potere. Un giorno, la giovane segretaria fa l'errore di parlarne di un progetto che potrebbe interessarle, spingendo Katherine a sostenerla nelle sue analisi. In realtà la donna approfitterà dell'ingenuità della segretaria per rubarle le idee, ma Tess scoprirà tutto.

