Uomini e Donne / Giorgio Manetti, confessione inedita: "La donna che mi ha fatto inammorare è.." (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti svela la prima donna che lo ha fatto innamorare nel corso di una recente intervista. Si tratta di...

Gemma Galgani è davvero ancora nel cuore di Giorgio Manetti? Una domanda che si pongono in tanti e che non trova risposta al momento. Il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, d'altronde, non si espone sulla Galgani né tantomeno sul suo ritorno in studio, anche nel corso dell'ultima intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. Giorgio, anzi, parla della sua più grande passione: i viaggi. Il cavaliere è stato più volte in America ed è proprio qui che ha incontrato quelli che lui stesso definisce gli amori più importanti della sua vita. D'altronde, Manetti sottolinea anche la grande differenza tra le donne americane e quelle italiane: "La realizzazione personale per una donna americana è più forte di qualsiasi altra cosa e no deve essere mai contrastata, neanche da un ipotetico marito" dichiara il cavaliere.

IL PRIMO GRANDE AMORE DI GIORGIO MANETTI

Ma la curiosità più grande delle fan di Uomini e Donne riguarda l'amore. Giorgio Manetti si è mai innamorato e, se si, qual è stato il suo amore più importante? Il cavaliere svela: "Innamorato? È una parola grossa. A sedici, diciassette anni i miei erano tutti interessi passeggeri, fugaci e forse mai realmente vissuti con la consapevolezza del sentimento." Così aggiunge: "Ma dell'amore consapevole - da adulto, quello dei trenta, quarant'anni - mi ricordo di una ragazza conosciuta nell'estate dell'ottantaquattro a San Francisco. Una storia importante, durata qualche anno e poi finita perché io, in quel periodo, viaggiavo molto. Quell'anno lo ritengo uno dei più belli della mia vita. Mi ricordo i nomi, i luoghi, le date, i nomi delle strade... Perchè per me era importante quello che stavo vivendo"

