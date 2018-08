Valentina Dallari, accuse shock ad Andrea Melchiorre/ “L'inizio dei miei problemi, mi chiamava cellulitica!”

26 agosto 2018 Valentina Gambino

Valentina Dallari si sta lentamente riprendendo. Dopo essere entrata in una clinica per combattere l'anoressia, di recente è anche tornata dietro la console per suonare e portare avanti il suo appassionante lavoro da deejay. Recentemente intervistata dal settimanale "Nuovo", ha confidato di avere rischiato di morire: “Chi soffre di questo male deve farsi aiutare. Un giorno ti svegli e hai due possibilità: vivere o soccombere. Mi sento sempre sul filo del rasoio. So solo che voglio riprendermi tutto quanto con gli interessi. Quando arrivi in clinica ti senti un alieno. Sei circondato dalla malattia. Lasci casa tua e abiti lì per un tempo indeterminato. Le sfide sono i pasti e la bilancia lunedì mattina. Tutto girava intorno al mio corpo. Ho rischiato la vita”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato che il passo avanti l’ha fatto sua sorella al posto suo: “Ha deciso che era ora di smettere, mi ha preso e mi ha portato in varie strutture. Mi hanno detto che nelle mie condizioni fisiche era necessario il ricovero. Vorrei aiutare chi soffre di questa patologia. Spero di far capire che c’è sempre una possibilità per andare avanti”.

Di recente Valentina Dallari ha deciso di fare anche una diretta su Instagram, per aggiornare i fan sulle sue attuali condizioni di salute dopo essere tornata a casa dalla clinica. Apparsa visibilmente emozionata, ha svelato di essere più serena e di sentirsi meglio. Dopo averle chiesto anche di Mariano Catanzaro, è saltato inevitabilmente fuori il nome di Andrea Melchiorre, sua scelta durante il trono classico di Uomini e Donne. In questo caso, la deejay non è stata esattamente clemente con l'ex fidanzato ed anzi, lo ha accusato di essere stato l'inizio di tutti i suoi problemi con l'anoressia: "Andrea non l'ho più sentito e sinceramente... visto che mi ha dato della cellulitica è stato l'inizio dei miei problemi". La giovane ha "accusato" l'influencer anche di non essersi informato delle sue condizioni di salute: "Non è stato carino né prima né dopo..." ha concluso. Andrea Melchiorre risponderà alle pesanti accuse? Staremo a vedere…

