WIMBLEDON/ Su Italia 1 il film con Paul Bettany e Kirsten Dunst (oggi, 26 agosto 2018)

Wimbledon, il film sportivo in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Paul Bettany, Kirsten Dunst, alla regia Richard Loncraine. La trama del film nel dettaglio.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sportivo nel pomeriggio di italia 1

NEL CAST KIRSTEN DUNST

Wimbledon è un film diretto da Richard Loncraine, esso prodotto nel 2004 è ascrivibile al genere dei film a connotazioni sportive. La pellicola che si basa su un sceneggiatura effettuata a quattro mani da Adam Brooks e Jennifer Flackett ed è stato prodotto da un cartello di case cinematografiche (Universal Pictures, Studio Canal, Working Title Films), sempre della Universal è la distribuzione nelle sale cinematografiche del bel paese. La pellicola vede degli attori poco conosciuti, la parte principale quella del tennista Peter Colt è stata affidata a Paul Bettany, Kirsten Dunst interpreta invece Lizzie. Wimbledon è stato programmato diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, gli spettatori potranno nuovamente visionarlo questa domenica pomeriggio su Italia 1 all'interno della programmazione pomeridiana (ore 16.25). Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

WIMBLEDON, LA TRAMA DEL FILM SPORTIVO

Colt è un tennista che partecipa nel prestigioso torneo di Wimbledon. Il tennista era stato nel passato un buon giocatore ma la sua carriera era negli ultimi anni in costante declino. Peter partecipa a Wimbledon grazie ad una Wild Card, solitamente riservata alle seconde linee, e raggiunge inaspettatamente i quarti di finale. Durante il periodo di permanenza in Inghilterra, Colt intreccia una relazione sentimentale con Lizzie, anch'essa giocatrice di tennis. La donna è costantemente seguita dal padre che funge anche da suo allenatore. Il genitore di Lizzie pensando che la relazione amorosa possa deconcentrare la figlia vieta ai due giovani di frequentarsi. I due però sono estremamente infatuati uno dell'altra e continuano a vedersi di nascosto da tutti. La competizione va avanti e inaspettatamente Colt riesce nonostante un doloroso infortunio alla schiena a centrare le semifinali, turno che dovrà disputare anche Lizzie. La sera prima della partita che potrebbe cambiare le loro vite i due si vedono, l'incontro da un lato galvanizza l'uomo, che nonostante le cattive condizioni fisiche accede alla finale. Non lo stesso si può dire di Lizzie che perde in malo modo incolpando Peter della mancata concentrazione durante il match. La finale maschile si disputerà contro Jake Hammond, ex di Lizzie presuntuoso tennista a stelle e strisce. I primi due set sono una vera e propria tortura per Peter che non riesce a mettere un freno al potente servizio del giocatore americano, anche gli spettatori iniziano a capire la sua inferiorità e come se non bastasse si schierano a favore dell'americano, uno dei pochi a resistere nell'incitamento continuo al tennista nostrano sembra essere un giovane raccattapalle. Quando tutto per l'inglese sembrava perduto arriva un violento acquazzone che impone ai giudici la sospensione della partita. Negli spogliatoi mentre il tennista inglese sta cercando di riacquistare la lucidità necessaria per arginare la forza sportiva dell’avversario, arriva Lizzie. La donna confessa il suo amore e allo stesso tempo fornisce al ragazzo delle indicazioni preziose su come interpretare il servizio di Jake. Con le nuove informazioni e soprattutto con la leggiadria di chi sa di aver conquistato un cuore femminile, Peter ritorna in campo. Qui la partita volge immediatamente a suo favore e Peter nonostante qualche chiamata dubbia dell'arbitro di sedia riesce a conquistare l’ambita coppa. La sua dedica non è solamente a sua famiglia ma anche alla donna che ha cambiato le sorti del torneo, con Peter che non si esime dal regalare la sua racchetta al giovane che lo aveva sempre incitato. Il finale è dedicato al coronamento della storia d'amore tra Peter e Lizzie, una donna con cui dividerà la vita nella sua nuova esistenza come istruttore di tennis nella città della grande mela.

