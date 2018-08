ALBANO CARRISI E ROMINA POWER / "Cantiamo, ci divertiamo, siamo come fratello e sorella"

Albano Carrisi, intervistato da Il Mattino, parla del suo rapporto con l'ex moglie Romina Power: dalla fiducia ritrovata all'affiatamento che ha sorpreso entrambi.

27 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Albano Carrisi

Albano Carrisi continua ad essere uno dei protagonisti del gossip italiano, soprattutto grazie al sorprendente riavvicinamento con Romina Power. La coppia, che negli ultimi mesi si è esibita insieme in numerosi concerti in tutto il mondo, qualche giorno fa è stata sorpresa insieme in quella che è stata definita una cena romantica. A lei sono state regalate anche alcune rose rosse, anche se il cantante di Cellino San Marco fa chiarezza sulle modalità di questo incontro. Intervistato dal quotidiano Il Mattino, infatti, ha precisato: "Siamo andati a cena io, un mio amico e Romina col suo cane, poi, all'uscita, un ambulante pakistano mi ha offerto delle rose e gliele ho comprate. Come ovvio che fosse, le ho poi date a lei. Tutto qui. Apriti cielo. Per i giornali è diventata: cena romantica al ristorante giapponese sorseggiando vino bianco". Si tratta dunque dell'ennesima voce non confermata, tanto che Albano precisa come tra lui e l'ex moglie non ci sia alcun secondo fine sentimentale...

"IO E ROMINA COME FRATELLO E SORELLA"

I fan di Albano e Romina Power sperano di rivedere la coppia di nuovo insieme anche dal punto di vista sentimentale. Ma è lo stesso cantante a smorzare gli entusiasmi, precisando stanno le cose tra lui e l'americana. Alle pagine de Il Mattino, confessa infatti di non essersi innamorato di nuovo: "All'inizio non mi fidavo. Ha deciso lei di starsene lontana per 18 anni e lo scotto c'era. Però ho scoperto, con gioia, che fra noi c'era ancora un affiatamento eccezionale, come se niente fosse successo. Cantiamo, ci divertiamo, siamo diventati fratello e sorella. E va bene così". E, proprio in merito alla sua carriera e alla sua vita privata, il produttore russo Andrej Agapov aveva previsto un film che avrebbe dovuto raccontare i fatti chiamando in causa anche una parte di fantasia nel copione. Per questo Albano ha declinato l'offerta, in quanto avrebbe preferito che le vicende fossero narrate in maniera realistica. In seguito non se ne è fatto niente e difficilmente la questione verrà ripresa in futuro.

© Riproduzione Riservata.