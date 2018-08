AMERICAN ULTRA/ Su Rai 4 il film con Jesse Eisenberg (oggi, 27 agosto 2018)

American Ultra, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Topher Grace, alla regia Nima Nourizadeh. Il dettaglio della trama.

27 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

NEL CAST KRISTEN STEWART

American Ultra è una pellicola di produzione americana datata 2015. Il film che è stato ottimamente diretto da Nima Nourizadeh è ascrivibile al genere delle commedie con connotazioni avventurose, esso vede come attori principali Jesse Eisenberg e Kristen Stewart. La pellicola che ha visto la produzione grazie all'interessamento di un nutrito cartello di case di produzione (PalmStar Media, The Bridge Finance Company, Circle of Confusion, FilmNation Entertainment, Likely Story, Merced Media Partners, PalmStar Entertainment) è stata distribuita in Italia dall'importante Lucky Red. Il film nonostante la poca anzianità di produzione è stato già visionato all'interno dei palinsesti televisivi italiani, esso per questo non è ascrivibile alle prime televisive. American Ultra andrà in onda nuovamente questa sera su Rai 4 (il canale del servizio pubblico dedicato al grande cinema d'autore) alle ore 21.15. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AMERICAN ULTRA, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Il film si impernia sulla vita di Mike Howell. Il ragazzo vive nella classica cittadina americana e arrotonda i suoi miseri guadagni spacciando a tempo perso droga. Improvvisamente con la scusa che è stufo della sua vita comunica alla sua ragazza, Phoeb, che vuole organizzare un viaggio insieme a lei nella costa Sud dell'Unione. Contestualmente nella sede della CIA l'agente speciale Victoria Lassater apprende che Mike è l'ultimo dei sopravvissuti di un progetto ultra segreto messo in campo dalle forze armate a stelle e strisce. Victoria inoltre viene a sapere che l'agente speciale Adrian Yates ha il compito di eliminare il ragazzo, questo per evitare eventuali fughe di notizie. Mike inizia il viaggio, trova però due individui, mandati dalla CIA, che stanno cercando di rubare la sua macchina, improvvisamente li uccide a mani nude. Il conseguente arresto operato dalla polizia locale porta il giovane in carcere, un carcere dal quale riuscirà a sfuggire insieme alla sua donna. Nella fuga Mike si rende conto che nel suo cervello non esistono più i ricordi d'infanzia, egli è diventato però esperto di arti legate alla guerra, come il Karate il tiro di precisione e la lotta per autodifesa. Nel frattempo le autorità isolano la zona con la scusa che forse potrebbe esserci un'arma biologica che mette a rischio la popolazione. Lo scopo della notizia è quello di sgombrare il luogo di operazioni dai civili e catturare cosi il giovane. Nel frattempo nella zona di operazioni arriva Victoria Lassater che cerca di salvare non solo il ragazzo ma anche la sua ragazza. Si scopre cosi che la donna non è altro una supervisore assegnata per proteggere il progetto della CIA, con gli anni la donna si era innamorata e adesso non è più capace di ottemperare agli ordini che mirano all'eliminazione di Mike. Il ragazzo scopre cosi che la squadra incaricata di ucciderlo ha fatto base in una fortificazione militare, decide per questo di attaccare la fortezza. Nonostante le ingenti ferite, che però si auto riparano, il ragazzo continua nella lotta, una lotta che alla fine gli salverà la vita. Non lo stesso si può dire dell'agente speciale che era stato incaricato di eliminarlo, con Yates che viene giustiziato a sangue freddo. Il finale del film porta lo spettatore all'interno del matrimonio che Mike e Phoeb celebrano a Manila, un matrimonio che li porterà lontano dai progetti segreti del governo americano.

