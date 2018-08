ANTONELLA CLERICI CONSULENTE A 'LA PROVA DEL CUOCO'/ Elisa Isoardi: "Sarà il mio punto di riferimento"

Elisa Isoardi parla di Antonella Clerici: "Rimane la consulente del programma, un'amica e una maestra. Per la Prova del cuoco continueremo a sentirci".

27 agosto 2018 Rossella Pastore

Antonella Clerici

Dopo la staffetta con Elisa Isoardi, Antonella Clerici è "consulente" de La prova del cuoco. A TvBlog, Elisa la racconta come un "punto di riferimento": "Antonella è soprattutto un'amica e una 'maestra', ci siamo sentite e continueremo a farlo. La prova del cuoco è un 'diciottenne' ormai maturo. Ora è il tempo di accompagnarlo all'università e fare in modo che superi tutti gli esami a pieni voti. Per quanto riguarda Antonella, è alle prese con l'ennesima sfida [Portobello, N.d.R.]: sono sicura che sarà un altro grande successo. Da parte mia la promessa che, se qualche mattina le venisse voglia di vederci, sarò lì a far bene, sempre pronta a regalarle un sorriso. Sarebbe per me la cosa più bella".

LA "NUOVA" PROVA DEL CUOCO

Il programma è in buone mani. La Isoardi sa di avere a che fare con un "marchio storico" della Rai, e promette di trattarlo nella maniera migliore possibile: "La Prova del cuoco si è fatto conoscere e amare come pochi altri programmi della televisione italiana e, soprattutto, è entrato nelle case, diventando un compagno di tavola e un amico di famiglia. Mi piacerebbe ripartire da questa sensazione e continuare nel cammino percorso da Antonella in questi anni, a modo mio". Quanto alle novità, "mi piacerebbe che della 'mia' Prova del cuoco si dicesse che è un programma ben fatto, pensato per le famiglie e per la gente, costruito a misura di una cucina 'quotidiana', dove chi è in gara rappresenta chi è a casa e viceversa. Senza troppi fronzoli, una trasmissione capace di metterti addosso il buonumore, lasciando spazio a tutta la fantasia possibile dietro i fornelli. Non vorrei mai leggere che si trattasse di un programma banale e scontato, freddo e poco curioso, incapace di coinvolgere il pubblico e farsi amare. Dovesse mai accadere, magari anche per colpa mia, non me lo perdonerei".

