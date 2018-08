Alessia Prete, terribile lutto per l’ex gieffina/ Foto, “Sono distrutta… mi tremano le mani!”

Alessia Prete ha condiviso su Instagram tutto il suo dolore per un grave lutto che purtroppo l’ha colpita: "Sono distrutta, mi tremano le mani...", le sue parole.

27 agosto 2018 Valentina Gambino

Alessia Prete, terribile lutto per l’ex gieffina

Alessia Prete ha condiviso su Instagram tutto il suo dolore per un grave lutto che purtroppo l’ha colpita. La giovane fidanzata di Matteo Gentili, ha affidato al suo profilo ufficiale un lungo sfogo, da condividere con gli estimatori che le stanno già mostrando tutto il loro incredibile affetto. La concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello 15 sta piangendo la morte di un suo caro amico. “Il mio cuore si è svegliato di ghiaccio questa mattina”, ha esordito Alessia. “È difficile per me guardare persino la nostra foto – prosegue la torinese – Solo il pensiero che ventitré anni fa, Mamma Stefy e Mamma Carmen insieme aspettavano due piccoli cuccioli, mi tremano le mani...”. “Indelebile è il ricordo della mia infanzia passata con te – continua il post della Prete – Sei stato un grande compagno di giochi. E nonostante siamo tanto giovani, per me eri già un grande uomo. Non ti sei mai arreso alle avversità e anzi, da persona responsabile, sei andato a vivere da solo. Con tanti sacrifici riuscivi a conciliare lavoro e scuola. Questo è quello che reputo un vero Uomo, chi sulle proprie spalle porta i pezzi per costruire un puzzle chiamato Sogno”.

Alessia Prete, ha concluso il suo doloroso messaggio su Instagram con l’ultimo saluto al suo carissimo amico d’infanzia: “Non potevi che essere un esempio per tutti noi. Ho l’ultimo messaggio che dice: ‘Appena torno ci vediamo…’ Non doveva andar così.. sono distrutta… Ale sei un’anima pura…”. Sotto il post dell’ex gieffina, anche Matteo Gentili si è timidamente palesato. Il fidanzato infatti, ha commentato lasciando solo un cuoricino rosso, ma ricordandole comunque la sua estrema vicinanza, anche durante un momento difficile come la perdita di un caro amico. I due ragazzi si sono conosciuti durante la 15esima edizione del Grande Fratello che li ha visti proprio tra i protagonisti assoluti. Ed infatti, proprio Alessia e Matteo grazie al loro amore molto puro, trasparente e limpido, hanno letteralmente conquistato il cuore degli estimatori del reality show.

