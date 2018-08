Angelo Cruciani e Shi Yang Shi si sono sposati/ Tre "sì" per lo stilista e l'ex iena

Angelo Cruciani e Shi Yang Shi si sono sposati siglando un rapporto durato nove anni fatto di battaglie, soddisfazioni. Tre "sì" per lo stilista e l'ex iena e attore

27 agosto 2018 Redazione

Angelo Cruciani e Yang Shi, Facebook

Angelo Cruciani e il suo storico compagno, l'ex iena e attore Yang Shi, si sono detti sì per ben tre volte dopo nove anni insieme. Lo stesso stilista ha avuto modo di commentare un fine settimana da sogno con un significativo "Finalmente sono il Sig. Cruciani Shi" postate sulla sua bacheca Facebook. La cerimonia andata in scena è la terza visto che, prima di arrivare davanti al sindaco di Milano Beppe Sala, i due si sono già uniti attraverso una funzione buddista e una sprituale. Lo stesso sindaco ha inviato alla coppia una lettera in cui ha detto la sua sulla loro unione e su quello che significhi amare senza barriere e senza pregiudizi e che recita: "l'amore sia l'unica risposta pacifica in un mondo che ancora ha difficoltà ad interpretare le diversità come un valore aggiunto" e ancora "non è sempre facile esporre il proprio amore in pubblico e rendersi testimoni a favore dei diritti di tutti: voi lo fate e di certo rafforzerà un percorso civile che non deve mai considerarsi esaurito".

NOVE ANNI D'AMORE E TRE VOLTE SÌ

I due non solo si sono amati ma sono riusciti, nel corso degli anni, a lottare in prima linea per la conquista dei diritti del mondo Lgbt e per le unione civili. Lo stesso Shi, prima dell'arrivo della Legge Ciriàà, in un'intervista aveva rivelato: "In Italia è più difficile essere gay, che cinesi!". Tutto poi è cambiato e l'apertura politica e mentale degli ultimi anni ha ristabilito un po' l'ordine delle cose, o quasi. Cruciani, in particolare, è coinvolto da anni nell'organizzazione dei flashmob del Milano Pride e nel 2016 portato in piazza un milione di persone con la sua manifestazione Svegliatitalia.

