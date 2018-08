Asia Argento, nuovo messaggio a Jimmy Bennett/ "Mia figlia ha una cotta per te da quando aveva due anni"

Asia Argento e le accuse di molestie dell'attore Jimmy Bennett: spunta un nuovo messaggio che fa discutere. "Mia figlia ha una cotta per te", scriveva l'attrice.

27 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Asia Argento

Il caso Asia Argento continua a far discutere. Dopo aver accusato di molestie il produttore cinematografico Harvey Weinstein, Asia Argento è diventa a sua volta una presunta carnefice. L’attore Jimmy Bennett ha accusato la Argento di molestie sessuali dopo aver avuto una frequentazione con lei. La pubblicazione di tutti i messaggi che l’attrice avrebbe inviato a Bennett all’epoca dei fatti ha suscitato clamore in tutto il mondo. Nei messaggi, Asia Argento si mostrerebbe particolarmente interessata al ragazzo al punto da volerlo come protagonista di tutti i suoi film. Nelle ultime ore, però, è spuntato un ulteriore messaggio che sta facendo molto discutere. La Argento, infatti, in uno dei tanti twett inviati al giovane attore, gli avrebbe confessato la cotta della figlia Anna Lou (nata dal suo rapporto con Morgan ndr) per lui. “Jimmy, Anna ha 11 anni ora e per un lungo periodo se le persone le chiedevano ‘di chi sei innamorata?’ lei diceva ‘Jimmy!’. Lei ha avuto per te una cotta da quando aveva 2 anni“, sarebbe il testo del nuovo messaggio incriminato come rivela Bitchyf (cliccate qui per vedere il messaggio).

LE ACCUSE DELL’EX FIDANZATA A JIMMY BENNETT

Asia Argento, dopo essere scesa in campo accusando Harvey Weinstein e aderendo al movimento #MeToo in difesa delle donne, starebbe rischiando tantissimo per le accuse di Jimmy Bennett che, a sua volta, sarebbe stato denunciato dall'ex fidanzata- Come riporta Fanpage.it, Rachel Fox avrebbe presentato una denuncia contro Jimmy Bennett alla Corte Suprema della California – Contea di Los Angeles sostenendo di essere terrorizzata dall'attore. Rachel Fox e Bennett hanno avuto una storia quando lei aveva 17 anni e lui 18. Rachel, a sua volta attrice, è diventata famosa interpretando il personaggio di Kayla in "Desperate Housewives". "Da quando avevo 15 anni Jimmy non ha mai smesso di provare a chiamarmi, messaggiarmi o restare in contatto con me, in qualsiasi modo. Mia madre aveva provato ad avvertirmi che potesse essere un violento. Ha avuto problemi con la droga e abbiamo rotto quando io avevo 17 anni e lui 18, ma lui non ha mai smesso di importunarmi attraverso telefonate o altre forme di contatto”, spiega la ragazza che poi definisce Bennett come “un bugiardo, un manipolatore e un ladro, ruba perché la sua famiglia è in pessime condizioni economiche, avendo attraversato di recente pignoramenti e bancarotte”. I due non stanno più insieme da tempo e l’ultima volta che si sarebbero visti, Bennett le avrebbe mentito e fatto del male: “mi ha mentito, dicendo che i suoi avevano abusato di lui, chiedendomi di stare con lui. Dopo mi ha colpito più volte, successivamente non ha mai smesso di chiamarmi, messaggiarmi e contattarmi”. Cliccate qui per vedere la denuncia.

© Riproduzione Riservata.