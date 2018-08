BEAUTIFUL / Anticipazioni 27 agosto: l'amara confessione di Liam a Steffy

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 agosto: Liam non vuole mentire ancora a Steffy e decide di confessarle di avere baciato Sally Spectra sotto le macerie.

27 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Si apre oggi una nuova settimana di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Si ripartirà dalle conseguenze dell'esplosione e del bacio che Sally e Liam, convinti di non poter sopravvivere, si sono scambiati sotto le macerie. Il rampollo Spencer dovrà fare i conti con il proprio senso di colpa nei confronti di Steffy, per questo informerà la Spectra di voler raccontare tutta la verità alla moglie. La giovane stilista non sarà d'accordo con questa decisione, convinta che questo potrebbe essere l'inizio di ulteriori problemi ma Liam sarà irremovibile. Il suo matrimonio, fondato sulla sincerità, non potrà proseguire con un simile segreto e Steffy, a suo avviso, capirà le ragioni che hanno spinto la coppia ad un simile gesto. Ma il figlio di Bill non farà i conti con la forte tensione che negli ultimi tempi si è creata tra lui e la moglie. Infatti, correrà a casa e troverà il coraggio di rivelare a Steffy i dettagli del bacio scambiato con Sally. Tale confessione lascerà la donna sconvolta...

LIAM E STEFFY IN CRISI?

Nella puntata di Beautiful, in onda questo pomeriggio su Canale 5, Liam confesserà a Steffy di avere commesso un terribile errore baciando Sally sotto le macerie. Il rampollo Spencer sarà convinto che la moglie possa comprendere le ragioni che lo hanno portato ad un simile gesto, ma le cose potrebbero presto sfuggire di mano ad entrambi... E in attesa di scoprire quale evoluzione avrà questa vicenda nel matrimonio degli Steam (e purtroppo sappiamo che le unioni nelle soap non durano mai a lungo...), dovremo anche prepararci all'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato a causare un vero e proprio terremoto nella vita dei coniugi Spencer. Stiamo parlando di Hope Logan, che a breve irromperà nelle puntate italiane di Beautiful e che sarà interpretata dall'attrice Annika Noelle. Su di lei, Jacqueline Macinnes Wood ha recentemente dichiarato: "Il suo non è stato un compito facile. Doveva rimpiazzare un’attrice molto amata e cercare in qualche modo di non mancarle di rispetto. Fare in modo di non rovinare il lavoro del passato e di non deludere i fan".

