BERNARD & DORIS, COMPLICI AMICI/ Su Cielo il film con Susan Sarandon (oggi, 27 agosto 2018)

Bernard & Doris, complici amici, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Susan Sarandon e Ralph Fiennes, alla regia Bob Balaban. Il dettaglio della trama.

27 agosto 2018 Cinzia Costa

il film biografico in prima serata su Cielo

NEL CAST RALPH FIENNES

Bernard & Doris, complici amici è una pellicola biografica che nel 2007 stimolò la curiosità di diverse persone sia nel pubblico internazionale che nella stampa specializzata in cinema. Una biografia non del tutto reale, in parte romanzata, ispirata comunque alla bella ereditiera Doris Duke, una miliardaria americana spesso annoiata dalla società della quale apparteneva, coinvolta in una relazione progressiva con il suo maggiordomo, Bernard Lafferty. La particolarità del rapporto fu che Bernard Lafferty era dichiaratamente omosessuale, ma, cedendo alle tentazioni e alle grazie della bella ed esplosiva donna, la sua certezza sessuale crollò in favore di una bisessualità derivata proprio dal rapporto particolare che si instaurò con la donna. Prodotta da Trigger Street Independent, Chicagofilms e Little Bird Productions, la pellicola fu diretta invece dal regista americano, ma con cromosomi russi, Bob Balaban, un cineasta di riferimento nel cinema sentimentale e drammatico, abile nella 'manipolazione' dei caratteri degli attori al fine di rendere risvolti psicologici importanti e delicati nelle pellicole da lui dirette. Nel cast di 'Bernard & Doris - Complici amici' è praticamente una coppia a tenere tutto il film, a reggere la trama incentrata sul particolare rapporto dei due, Susan Sarandon e Ralph Fiennes, una coppia davvero inusuale ma che ha reso al massimo grazie alle doti reciproche di sapersi immedesimare in ruoli non facili. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BERNARD & DORIS, COMPLICI AMICI, LA TRAMA DEL FILM

Vedova e ricchissima, Doris Duke ha ereditato dal marito un patrimonio incredibile, regina del tabacco e delle sigarette bionde e americane, la donna si gode il suo patrimonio ma, dietro un'apparenza di felicità, la realtà cela una donna insoddisfatta. Sotto l'egida de 'il denaro non da la felciità' si intuisce la vera immagine di Doris. Mondana e annoiata, Doris dovrà assumere un nuovo maggiordomo e incontrerà in Bernard Lafferty, un irlandese dai modi raffinati e quasi perfetti, già al servizio di Elizabeth Taylor, la persona ideale per lei, un uomo dal grande potere di amministrazione all'interno di una villa come la sua, con molto personale sul quale investire a livello d'immagine. Tra i due nasce una complicità, ma non forzata, innanzitutto Doris inizierà a stimare l'uomo, rendendosi conto dell'effettiva qualità del suo servizio alle dipendenze sue, in seguito lo porterà con se nei viaggi in giro per il mondo, lo educherà alla coltivazione delle orchidee, ne aumenterà il valore professionale, lo sedurrà, sì è così, lo sedurrà nonostante Bernard Lafferty sia dichiaratamente omosessuale.

