Bulletproof/ Su Italia 1 il film con Adam Sandler (oggi, 27 agosto 2018)

Su Italia 1 va in onda il film Bulletproof con nel cast Adam Sandler. La critica lo ha stroncato, ma sono numerosi quelli che hanno dimostrato di apprezzarlo. (oggi, 27 agosto 2018)

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Bulletproof su Italia 1

'Bulletproof', il film che Italia 1 vuole per un notturno divertente in cui azione e risate si sposano con grande armonia. Inizio della trasmissione fissata per le ore 23,30, un notturno comicissimo grazie ad una pellicola girata e prodotta dalla coppia Dandy Wernick e Bernie Brillstein nel 1996, diretta in scena dal regista Ernest Dickerson. Ernest Dickerson, un nome che forse a tanti di voi non sarà nuovo soprattutto se stuzzichiamo la vostra curiosità raccontando un po' la sua carriera attraverso titoli di film da lui diretti. Ernest Dickerson è il regista de 'Il cavaliere del male' nell'anno precedente la nostra commedia, di 'Good Fences', di tanti episodi di serie televisive di successo come 'Criminal Minds' o 'CSI: Miami', 'The walking dead' e tante altre con unici episodi o con piccoli cicli all'interno di queste produzioni oggi così acclamate dal pubblico. Nella pellicola spicca la comicità di Adam Sandler: il successo di 'Bulletproof' è anche suo, un attore che sa recitare anche nel suo mondo comico ma di un certo tipo, simile ai comici del passato come John Candy, Dan Aykroyd o al contemporaneo Ben Stiller, molto simile a Adam Sandler per le attitudini ad essere comunque attore, in ogni caso brillante, non solo comico in purezza.

LA TRAMA DEL FILM

Archie Moses è un delinquente, abile nel crimine ma meno nelle relazioni con la gente. Molto sprovveduto nella vita, fa amicizia con la persona sbagliata, Jack Carter, simpatico ed amichevole finché volete ma poliziotto ed interessato a mettere le mani proprio su Moses. Tra i due comunque l'amicizia è sincera. Sapute le intenzioni reciproche, Moses condurrà Carter nella tana del suo boss ma si ritroveranno uno di fronte all'altro, in una sparatoria dove il rischio che si uccidano a vicenda è alto. Una provvidenziale carrucola salva capra e cavoli. Jack "Keats" Carter quindi, il poliziotto, è salvo ma di Moses non ne vuole più sentire parlare: la carrucola è stata salvatrice ma la riabilitazione in ospedale è stata molto lunga e fastidiosa: mai più Moses questo è il verbo di Jack "Keats" Carter. Ne siete sicuri? Al destino non ci avete pensato? Il destino sa ciò che deve fare e Moses non si consegna alla giustizia ma si mette sulle tracce di Carter perché vuole che lui l'arresti e si scusi per come l'ha trattato. Tra i due nasce quindi un gioco di equivoci e malintesi divertente, irriverente, a volte spassoso altre invece con il piede sul freno per inseguimenti mozzafiato.

