CRISTINA D'AVENA SEXY SU INSTAGRAM/ Bikini mozzafiato a 54 anni: fan scatenati, "Ti pufferei..."

Boom di like e di commenti per il bikini mozzafiato mostrato da Cristina d'Avena su Facebook alla soglia di 60 anni. La beniamina dei bambini ha conquistato anche i papà?

27 agosto 2018 - agg. 27 agosto 2018, 16.28 Hedda Hopper

Cristina d'Avena in bikini

È bastato un semplice scatto in bikini, pubblicato sul proprio account Instagram e rilanciato sugli altri canali social della cantante più amata da grandi e piccini, per scatenare non solo migliaia di commenti sul suo fisico ancora mozzafiato ma pure la tipica ironia a base di citazionismo e meme: lo scatto con cui Cristina D’Avena si è immortalata in quel di Porto Cesareo, dove a suo dire si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, è diventato virale ed è stato ripreso pure dai principali media che hanno messo in risalto come l’interprete di alcune delle sigle di cartoni animati più amate sfoggi a 54 anni una silhouette invidiabile. E tra i commenti accanto al post su Instagram spopolano quelli che, tra il serio e il faceto, spiegano la forma della D’Avena con la sigla di Johnny, “È quasi magia”, mentre un altro utente più ardito si è lanciato su Facebook in un “Ti pufferei” che è diventato in poco tempo uno dei commenti più apprezzati. (agg. di R. G. Flore)

BIKINI MOZZAFIATO A 54 ANNI

Corpo asciutto e con forme meno pronunciate del solito, sembra proprio che a Cristina D'Avena l'estate abbia fatto bene e che sia pronta a tornare in pista più agguerrita (e bella) che mai. La beniamina dei bambini, la figura cult degli anni '80 e '90, colei che con le sue canzoni ha conquistato e fatto sognare orde di bambini, adesso sembra pronta a fare lo stesso anche con i papà. Boom di like e tanti complimenti, questa è la prima fase di questa sua rinascita che passa dai social e dal bikini mozzafiato che la d'Avena ha postato su Facebook qualche ora fa annunciando i suoi ultimi giorni di ferie al sole della Puglia. Tutto normale direte voi? Ebbene no visto che Cristina d'Avena non è più la ragazzina che abbiamo conosciuto grazie alle sigle dei cartoni animati, adesso è una donna 54 anni e mostra un fisico invidiabile anche con il volto senza un filo di trucco.

CRISTINA D'AVENA SEXY SU FACEBOOK

Proprio in queste settimane la D'Avena è stata ospite in Puglia e non solo per le sue vacanze a Gallipoli ma anche per il suo tur che nei giorni scorsi l'hanno portata in giro al Sud a suon di sigle di cartoni animati. La beniamina si è esibita infatti a Porto Cesareo, Molfetta e Marina di Ginosa con due o tre generazioni di urlanti fan pronti a contare sulle note di Occhi di Gatto, Nanà Supergirl e tutte le sigle dei cartoni animati che tanto abbiamo amato qualche anno fa. Quale risvolto avrà questo scatto mozzafiato adesso?

© Riproduzione Riservata.