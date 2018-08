DELITTI INQUIETANTI/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal e Bob Gunton (oggi, 27 agosto 2018)

Delitti inquietanti, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans e Bob Gunton, alla regia John Gray. Il dettaglio.

27 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su 20

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Delitti inquietanti, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 27 agosto 2018 alle ore 21,00. Regista del film è l'americano John Gray, una lunga carriera tra grande schermo, piccolo schermo sia nella regia di film per la televisione, sia per la conduzione di serie Tv, tra le quali, la più celebre, è sicuramente da considerare 'Ghost Whisperer - Presenze' e i quattordici episodi da lui diretti. Per il cinema ha lasciato piccole impronte tra le quali merita una citazione soprattutto 'Haven - Il rifugio', film drammatico di qualche anno fa che vedeva la recitazione protagonista di Natasha Richardson, attrice britannica che nel lontano 1973 presenziava anche nel cast italiano di un poliziesco così tipico di quel cinema, 'La polizia incrimina, la legge assolve', il protagonista, tutore della legge era il bello assoluto di quel filone, Franco Nero. Accanto a Seagal in 'Delitti inquietanti' troviamo Keenen Ivory Wayans, attore, sceneggiatore, regista, un po' di tutto senza mai eccedere. Di Keenen Ivory Wayans ricordiamo soprattutto la sua parodia horror, 'Scary Movie', film divertentissimo che nel 2000 diede il via a tutte le parodie che esorcizzavano film di paura. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DELITTI INQUIETANTI, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Glimmer Man è il classico ex agente segreto che cambia vita, non si pente ma è stanco di spionaggi, corruzioni, situazioni pericolose entro i confini della sua amata America o in paesi dove snidare il nemico in casa. Cambia nome ed ora si fa chiamare Jack Cole, lavora con i distretti della polizia di New York ma è pronto a cambiare città dirigendosi verso la tentazione californiana di Los Angeles quando un pericoloso serial killer semina il terrore in città ma nessuno trova, nella polizia locale, il bandolo della matassa. La troverà Jack Cole, ma non subito, il caso è davvero intrigato e pericoloso. Verrà immediatamente affiancato dall'agente Jim Campbell, un uomo dai modi diversi, nato nella polizia e non nei servizi segreti, quindi con tecniche investigative più convenzionali rispetto a Cole e questa diversità tra i due agenti si fa sentire immediatamente. Comunque le indagini iniziano e non nel migliore dei modi, il primo caso cui Cole dovrà dare consulenza, uno dei tanti omicidi dell'assassino seriale, è la sua ex moglie e il nuovo compagno che viveva con lei. Seriale ma con coincidenze in questo caso o qualcosa di più? Il pericolo é il mestiere di Cole ma forse il suo passato sta tornando a galla e gli presenta il conto, ma la sfida è accolta.

© Riproduzione Riservata.