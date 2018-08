ELISA ISOARDI E MATTEO SALVINI/ La conduttrice: "A 'La prova del cuoco' non porto la vita privata"

A giorni dallo start de La prova del cuoco, Elisa Isoardi mette le cose in chiaro: "Vita pubblica e privata si conciliano perché si dividono". Detto questo, "sono sempre la stessa".

27 agosto 2018 Rossella Pastore

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Elisa Isoardi, neo-conduttrice de La prova del cuoco, racconta la sua vita privata a TvBlog. Il nome di Salvini non lo fa mai: è discreta fino in fondo. Pubblico e privato, per Elisa, "si conciliano perché si dividono". "A casa non porto mai nulla del lavoro. E lo stesso faccio sul lavoro, dove cerco di non fare mai entrare nulla della mia vita privata. Detto questo, chi mi conosce sa che quella che va in tv è la stessa Elisa che incontra tutti i giorni al supermercato o in pescheria. Perché cambiare?". Infatti: perché cambiare? Elisa è un'ottima cuoca anche nel privato. "Come tutti sanno, la mia passione per i fornelli è sincera e arriva da lontano. Devo ringraziare mia nonna Caterina, che, quando ero piccola, mi ha insegnato i fondamentali della cucina, i segreti dei piatti della tradizione piemontese e non solo. Ma anche mia mamma, che tiene sempre viva dentro di me questa passione. Preparare pranzi e cene, anche per tante persone, mi rilassa e mi regala sempre un sorriso. Certo, tenuto conto che in trasmissione ci saranno cuochi, pasticcieri e pizzaioli, autentici 'fuoriclasse' dei fornelli, magari quest'anno lo terrò buono per imparare altro ancora".

"SONO FATTA COSÌ"

La prova del cuoco è senza dubbio un traguardo importante, "di quelli che insegui per una vita": "Oggi ti direi che non posso desiderare di più. Anche per la scelta che la Rai ha fatto su di me, considerandomi l'erede naturale di Antonella: una decisione, che – come puoi capire – mi ha riempito di gioia. Il momento è arrivato e ancora non mi sembra vero. Ti dico solo che ieri ho visto per la prima volta le foto del nuovo studio e ho pianto di gioia. Sono fatta così".

