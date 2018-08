Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla sono tornati insieme?/ Foto: "amici mai per chi si ama come noi"

Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla sono tornati insieme? Il comico di Colorado pubblica una foto con l'ex fidanzata e scrive una dolcissima dedica d'amore.

27 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla

Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla sono tornati insieme? A scatenare nuovamente il gossip è una foto pubblicata dal comico di Colorado che ha anche dedicato delle dolcissime parole d’amore alla donna che era pronto a sposare prima della crisi di coppia arrivata qualche mese fa. Nell’immagine in questione, Elena Morali e Scintilla si mostrano insieme, abbracciati, sereni e sorridenti. La foto è poi accompagnata da una didascalia molto speciale. “Ma amici mai per chi sia ama come noi. Bionda preparati che a settembre si ricomincia a lavorare”, ha scritto Scintilla che, in questi mesi, ha continuato a frequentare la Morali anche per motivi professionali. La foto ha naturalmente attirato l’attenzione dei fans che hanno puntualmente commentato l’inaspettata immagine augurandosi, però, che i due non siano tornati insieme. “Gianluca vuoi un consiglio? Anche perché ho più esperienza di te. Mollala” – scrive qualcuno mentre altri aggiungono – “Adesso che si sono spenti le luci su di lei, ritorna e reinventa la storia con un bravo ragazzo come te”, “Non farti prendere da quel amore che nutri ancora per lei, c'è sicuramente chi vorrebbe starti accanto, senza avere le luci puntate addosso”. Non mancano, poi, i followers più romantici che sperano in un ritorno di fiamma: “Che dire, siete bellissimi insieme, vi auguro tanta felicità”.

ELENA MORALI E GIANLUCA FUBELLI SCINTILLA: NOZZE IN VISTA?

La crisi di coppia che ha allontanato Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla qualche mese sembra ormai un lontano ricordo. I due non si sono mai persi di vista e la foto e la dedica del comico sembrano confermarlo. L’amore, dunque, potrebbe essere tornato tra i due che, più volte, hanno annunciato l’intenzione di sposarsi. La partenza di Elena per l’Isola dei Famosi 2018, però, ha scatenato dubbi e perplessità fino al punto da annullare il matrimonio. Le nozze, però, potrebbero esserci in un prossimo futuro. Scintilla, in particolare, non ha mai nascosto la voglia di sposare la Morali e costruire con lei una famiglia. Superato il momento difficile, i due avranno capito di voler stare insieme? Al tempo l’ardua sentenza.

