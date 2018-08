Federico Rossi e Paola Di Benedetto/ La polemica sui social, l'ex isolana: "Sono stanca di leggere idiozie"

La storia d'amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto non va giù ai fan: ecco i commenti più avvelenati delle ultime ore e le risposte dei due protagonisti

27 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Federico Rossi e Paola Di Benedetto

Federico Rossi, amatissimo protagonista del duo Benji e Fede, ha trovato l'amore tra le braccia di Paola Di Benedetto, ma la sua neonata love story potrebbe costargli molto cara. Loro relazione è infatti osteggiata da molte fan di Federico Rossi, le quali, di fronte alle loro immagini di coppia, continuano a storcere il naso. E dai primi malumori alle minacce il passo è stato breve: tra i commenti ricevuti dal cantante in risposta all'ultimo scatto, c'è anche chi ipotizza una fuga di massa di followers dalla sua fan page. "(...) sappi che stai perdendo like a continuando a postare foto con questa solo per stuzzicarci - si legge sui social - ma vabbè, tu continua sulla tua strada perché le cose sono due: o non sai realmente che persona è o fai tutto per business". Federico Rossi, però, non è rimasto con le mani in mano e nelle ultime ore ha risposto al commento della sua followers: "Spero di non avere un milione di persone che mi seguono che ragionano in questo modo perché altrimenti sarebbe tragica al situazione".

LA RISPOSTA DI FEDERICO ROSSI AGLI HATERS

"Mi sembra assurdo dover leggere ancora commenti così irrispettosi e maleducati!": a parlare è Federico Rossi, stufo di dover fare i conti con i commenti dei suoi fan, indignati per la sua vicinanza all'ex isolana Paola Di Benedetto. "Mi seguite per la musica e perché mi apprezzate come persona? - si legge nel commento postato dal cantante nelle ultime ore - Bene, se dovete seguirmi per commentarmi ogni foto che posto con la ragazza in maniera tutt'altro che matura e irrispettosa per me potete smettere di farlo". Nonostante la sua storia d'amore proceda a gonfie vele, tra i suoi followers si registra un certo malcontento: c'è infatti chi lamenta un cambiamento dei suoi atteggiamenti nei confronti dei fan, chi lo bacchetta per aver bruciato le tappe e chi lo accusa di essere finito nella rete del trash. Federico Rossi però non ha intenzione di fare un passo indietro ed è determinato a difendere la sua nuova relazione con le unghie e con i denti.

I FAN METTONO IN GUARDIA FEDE, PAOLA DI BENEDETTO RISPONDE

Le fan di Federico Rossi non si danno pace e, dopo aver tentato in tutti i modi di allontanare il loro beniamino dalla sua nuova fidanzata, hanno deciso di prendere di mira proprio lei, Paola Di Benedetto. Tra le risposte a uno scatto che la ritrae mentre mordicchia il labbro del suo nuovo fidanzato, una followers l'ha infatti accusata di usare i suoi fidanzati come giocattoli aggiungendo, nel suo commento, un avvertimento al suo amato beniamino. Ecco le sue parole: "Questa gira fidanzati come se fossero giocattoli, prima la storia con Matteo (Gentili, ndr), poi con Francesco Monte e ora con Fede: sembra molto vicina ma attento Fede, che a lei non le frega niente dell’amore, vuole solo soldi. È per questo che gira i vip e sceglie quelli più ricchi per poi lasciarli con altri più ricchi. Questa non è seria"; immediata la replica di Paola Di Benedetto, che ha risposto alle critiche con questo commento: " (...) Pulisciti la bocca prima di sparare sentenze a caso, sono stanca di leggere idiozie sul mio conto! sono stata fidanzata 4 anni, mi sono lasciata e ho avuto una breve conoscenza con un'altra persona. E allora? Qual è il problema? vorrei vedere tutte queste sante pronte a giudicare la vita sentimentale altrui (...) E finitela con questa storia del business e dei soldi, fortunatamente lavoro anch'io e non ho bisogno di chiedere niente a nessuno!".

