Ghost Rider - Spirito di vendetta/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage (oggi, 27 agosto 2018)

Su Italia 1 va in onda il film Ghost Rider - Spirito di vendetta che vede come protagonista Nicolas Cage, nel cast anche Violante Placido e Idris Elba. (oggi, 27 agosto 2018)

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ghost Rider - Spirito di vendetta su Italia 1

Nella prima serata di Italia 1 del 27 agosto 2018, la rete Mediaset, con inizio alle ore 21,20, ci porta in un mondo fantastico, un mondo che nasce nei fumetti, voluto dalla Marvel Comics che non ha potuto resistere nel non fare suo il personaggio che ispira la pellicola in onda su Italia 1 'Ghost Rider - Spirito di vendetta'. I creatori, disegnatori e soggettisti del fumetto furono Gary Friedrich, Michael Ploog e Roy Thomas e il film è un 'requel', cioè una differente modalità di intepretare una pellicola precedente, diversa quasi in tutto tranne nel protagonista, Nicolas Cage. Marvel Studios si unisce a Paramount Pictures per produrre la pellicola, affidando la regia alla coppia Mark Neveldine e Brian Taylor, il primo conosciuto per alcune pellicola d'azione, la più celebre è sicuramente 'Crank: High Voltage', il secondo ... sempre al fianco dell'amico e collega, quindi con gli stessi film diretti in simbiosi tranne per l'episodio in solitaria di 'Mom and Dad', un horro di buona tensione e suspense.

GHOST RIDER, SPIRITO DI VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

In Johnny Blaze vive uno spirito di vendetta, un fantasma che esce allo scoperto con grande coraggio nel momento in cui Johnny Blaze si trova in pericolo o in situazioni di dover imporre la giustizia. Johnny Blaze non ama la situazione, vorrebbe riscattare lo spirito che alberga in lui, cerca in tutti modi la liberazione anche se non è nè facile nè possibile. Nel cammino di Blaze s'intrecciano le storie personali con quelle di Moreau, un monaco francese alla ricerca di Nadya e suo figlio Danny, due personaggi misteriosi che Balze non identifica sul momento ma che saranno fautori della sua nuova avventura. Blaze inizia la ricerca, nel frattempo la donna e il bambino subiscono l'attacco da parte di Ray Carrigan, un nemico di quelli seri nel cammino di vendetta e giustizia di Ghost Rider, lo spirito che alberga in Blaze, una sorta di Jocker per Batman, di Electro per Spiderman, il nemico assoluto per farla breve. Le storie s'intrecciano: Blaze scopre chi si cela dietro la misteriosa sparizione di Nadya e del ragazzino e non sarà una notizia che lo renderà sereno. Dietro Ray Carrigan infatti si cela Roarke, un demone tremendo, colui che maledì Blaze ponendogli lo spirito di cui è schiavo nell'anima, il nemico assoluto, colui che stimola l'eroe maledetto alla vendetta, la 'revenge' in termini inglesi che rendono così bene l'idea. Riuscirà Blaze a compiere la sua giustizia, liberare donna e bambino, riscattare la sua anima ripulendola dalla maledizione? Non chiediamo troppo ad una pellicola sola, ma la strada è verso quella della vendetta e della giustizia, come sempre nel nome di un eroe maledetto ma amabile.

© Riproduzione Riservata.