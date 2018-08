Giulia De Lellis: “Andrea Damante? Non c’è più amore!”/ Mare e famiglia prima dei nuovi impegni di lavoro

Giulia De Lellis ha ufficialmente interrotto la sua storia d’amore con Andrea Damante. L’ex coppia nata durante il trono classico di Uomini e Donne, ha chiuso le porte...

27 agosto 2018 Valentina Gambino

Giulia De Lellis chiarisce: “Andrea Damante? Non c’è più amore!”

Giulia De Lellis ha ufficialmente interrotto la sua storia d’amore con Andrea Damante. L’ex coppia nata durante il trono classico di Uomini e Donne, ha fatto della loro relazione amorosa una vera fortuna. Ed infatti, dopo essersi conosciuti ed innamorati, hanno fatto impazzire gli estimatori per le loro dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Prima è toccato al deejay veronese fare il suo esordio ripreso 24h su 24 e poi, come ben ricorderete, anche la romana ci ha “deliziati” con le sue papere ed i strafalcioni grammaticali. Dopo una turbolenta estate con tanto di vacanze insieme e tentativi di riconciliazione, le cose sembrano ormai terminate. Durante una ospitata in discoteca infatti, proprio la De Lellis ha chiarito il suo punto di vista sulla relazione che la lega al buon Damante in questo momento. La giovane influencer ha rivelato che l’ex tronista rimarrà sempre una persona a lei molto cara ma i sentimenti che li legavano ormai, non esistono più. Dopo queste affermazioni, in molti stanno già ipotizzando per lei, un bel posto in televisione con il trono classico alla ricerca dell’amore.

"È una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore", ha detto Giulia De Lellis parlando di Andrea Damante. Successivamente l’esperta in tendenze ha voluto aggiungere "Altrimenti non saremmo arrivati a questo". Appare chiaro quindi, la fine ufficiale della loro relazione d’amore. Dopo averci nuovamente provato questa estate, le cose tra di loro si sono definitivamente interrotte, a quanto pare per mancanza reciproca di amore. Anche Andrea nel corso di una passata diretta su Instagram, ha chiarito la fine della storia, specie dopo le paparazzate insieme. Giulia intanto, sta passando le ultime giornate di sole e relax insieme alla sua famiglia, così come dimostrano anche gli scatti social postati sul suo profilo di Instagram. "Casina d’estate, profumo di mare e famiglia. Ultimi giorni di vacanza prima di ripartire carica !! Viaggi ma soprattutto nuovi e grandi progetti che come sempre condivideremo insieme", ha scritto in attesa di potersi buttare a capofitto su nuovi progetti lavorativi.

