Grande Fratello Vip 2018/ Simona Ventura prende il posto di Ilary Blasi, messa in onda rimandata?

Nessuna super partenza a inizi settembre e anche il Grande Fratello Vip 2018 sembra destinato ad andare in onda a fine settembre o, addirittura, a ottobre magari al lunedì sera.

27 agosto 2018 Hedda Hopper

Ilary Blasi, Grande Fratello Vip

Niente di ufficiale, nessun promo e poche conferme a pochi giorni da settembre e dal possibile debutto del Grande Fratello Vip 2018. In molti si aspettavano di vedere il reality show già dall'inizio del prossimo mese ma le cose non andranno così e gli indizi sono tanti in questo senso. Arrivati a questo punto sembra che Ilary Blasi e i suoi vip siano rimandati a fine mese (forse dal 24 settembre) o, addirittura, da ottobre. Ma davvero dovremo attendere così tanto per vedere le puntate del reality show? A conti fatti sembra proprio di sì visto che gran parte dei programmi torneranno dal 17 settembre in poi e lo stesso potrebbe succedere al Grande Fratello Vip 2018 che, addirittura, potrebbe slittare alla fine di Temptation Island Vip inizialmente pensato per l'estate ma che adesso sembra andrà in onda da fine settembre.

TEMPTATION ISLAND VIP E GRANDE FRATELLO VIP IN ONDA INSIEME?

I due programmi possono coesistere o davvero il pubblico dovrà attendere l'uscita di scena di Simona Ventura per puntate sul ritorno di Ilary Blasi nel prime time di Canale 5? Al momento sembra tutto incerto anche se la presenza di Eleonora Giorgi e del comico Maurizio Battista, fresco di rottura con la compagna. Al loro fianco dovrebbero poi schierarsi gli ex tronisti Francesco Monte e Claudio Sona ma anche la bella Giulia Salemi e l'ex volto di MTV Enrico Silvestrin. Sembra ormai certa anche la presenza de Le Donatella ma ancora è tutto da decidere e le conferme arriveranno solo nelle prossime settimane magari proprio su Chi, il settimanale firmato dal braccio destro di Ilary Blasi, Alfonso Signorini.

