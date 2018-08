HEATHER PARISI/ Durissima sui social: "Basta offese gratuite"

27 agosto 2018 Rossella Pastore

"Per molti personaggi dello spettacolo, i social sono uno strumento di promozione del proprio lavoro e un tassello importante nella costruzione della propria immagine. Spesso sono gestiti da agenzie specializzate, e in ogni caso pochissimo è lasciato all'improvvisazione e alla spontaneità. Tutto ha uno scopo preciso, dalla commozione all'indignazione". Si apre così il duro sfogo di Heather Parisi su Instagram, che condivide coi follower le sue sensazioni. "Quello che non riesco ad accettare è la cattiveria gratuita, l'odio come riscatto sociale, l'offesa come lotta di classe, la moralità spicciola, la curiosità morbosa. Il concetto per cui la presenza sui social implichi la conseguente necessità di dover render conto di tutti i propri fatti personali e di dover accettare le offese ad personam, è non solo di una violenza inaudita ma è anche privo di ogni onestà intellettuale".

Heather ha sempre tenuto particolarmente alla privacy. La vita privata, nel suo caso, è sempre rimasta tale. Con gli haters ha imparato a convivere, perché è il prezzo da pagare per chiunque pubblichi foto e momenti personali sui social. Lei, poi, non ha mai avuto peli sulla lingua. Il suo carattere schietto ha contribuito ad attirarle numerose antipatie, soprattutto dalle parti degli spettatori di Amici. "Ci sono persone che affidano le insoddisfazioni, le frustrazioni, gli insuccessi della propria vita a commenti intrisi di odio e invidia nella speranza di riversare altrove un po' della loro infelicità. Ma, ahimè per loro, le sorti della loro vita non sono destinate a cambiare con un commento. E io cosa faccio? Cancello e blocco".

