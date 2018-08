Heather Parisi: "non accetto la cattivera gratuita"/ Duro sfogo contro gli haters sui social

Heather Parisi: "non accetto la cattivera gratuita". L'ex ballerina americana si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram e si scaglia contro gli haters.

27 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Heather Parisi

Heather Parisi si scaglia contro gli haters e, su Instagram, si lascia andare ad un duro sfogo. L’ex ballerina americana, dopo essere tornata in tv come giudice di Amici 2018, è finita spesso nel mirino dei followers per alcune dichiarazioni rilasciate sugli allievi della scuola di Maria De Filippi. In particolare, nei mesi scorsi, la Parisi è stata al centro di una polemica che ha coinvolto i fan di Biondo, allievo di Amici 2018, criticato spesso dalla Parisi. A quanto pare, però, nonostante sul talent show di Maria De Filippi sia calato ormai il sipario, l’ex ballerina continua ad essere criticata. Tuttavia, se le critiche costruttive sono accettate dalla Parisi, la stessa cosa non accade con i commenti gratuiti e offensivi. Stanca di leggere cattiverie sulla propria persona, Heather Parisi ha deciso di sfogarsi condividendo il suo stato d’animo con i suoi followers. Instagram, per la Parisi, è un mezzo con cui può condividere foto e momenti della sua vita privata non immaginando di poter diventare così il bersaglio degli haters. “Mi sono sempre occupata personalmente del mio profilo Instagram (al pari di Twitter e del mio Blog), e mi sono sempre limitata a raccontare la mia vita, in modo a volte ripetitivo, ma sempre con sincerità. Sono consapevole che la scelta di condividere alcuni momenti della propria vita comporta l’inevitabile conseguenza di essere costantemente giudicati. E ho imparato ad accettarlo”, scrive la Parisi che poi svela cosa non riesce ad accettare dei social.

HEATHER PARISI CONTRO GLI HATERS

“Quello che non riesco ad accettare è la cattiveria gratuita, l’odio come riscatto sociale, l’offesa come lotta di classe, la moralità spicciola, la curiosità morbosa”, continua l’ex ballerina che poi si scaglia contro chi usa i social per dare sfogo alle proprie frustrazioni – “Ci sono persone che affidano le insoddisfazioni, le frustrazioni, gli insuccessi della propria vita a commenti intrisi di odio e invidia nella speranza di riversare altrove un po’ della loro infelicità. Ma, ahimè per loro, le sorti della loro vita non sono destinate a cambiare con un commento. Ed io cosa faccio? Cancello e blocco”. Nonostante le critiche e i commenti negativi che è costretta a leggere, tuttavia, Heather Parisi non perde mai il suo bellissimo sorriso e la voglia di mostrare ai suoi fans l’aspetto più bello della sua vita.

© Riproduzione Riservata.