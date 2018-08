Hotel Transylvania 3, una vacanza mostruosa, è boom al botteghino/ Oltre 5 milioni di euro in soli 5 giorni

Con oltre 5 milioni di euro di incassi, Hotel Transylvania 3 - una vacanza mostruosa trionfa al botteghino. Il film d'animazione è primo in classifica, seguito da...

27 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Hotel Transylvania 3

È boom al botteghino per Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa: il film d'animazione diretto da Genndy Tartakovsky e distribuito dalla Warner Bros, a soli cinque giorni dal debutto in Italia, ha incassato oltre cinque milioni di dollari (di cui 3 milioni 986 mila solo nel week end appena trascorso). La vacanza di Dracula, Mavis e degli altri protagonisti della combriccola a bordo della nave da crociera Legacy ha infatti fatto il pieno di incassi, basti pensare che, solo negli Stati Uniti, nel primo week end di proiezione ha totalizzato oltre 44 milioni di dollari, con un totale di incassi in tutto il mondo che, così come si legge su Comingsoon, si attestano attorno ai 460 milioni. Il film d'animazione, prodotto da Columbia Pictures, Media Rights Capital e Sony Pictures Animation è costato circa 80 milioni di dollari e i risultati al botteghino sono in linea con i precedenti capitoli della saga.

AL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA

Hotel Transylvania 3 - una vacanza mostruosa domina l'ultimo box office di agosto, attestandosi primo in classifica e spodestando cinecomic Ant-Man and the Wasp, che guadagna 809 mila euro per un totale di 3 milioni e 372 mila, nonostante il calo del 31%. Al terzo posto trova spazio la commedia con con Amy Schumer dal titolo Come ti divento bella, che nel fine settimana del debutto ha totalizzato 666 mila euro raggiungendo, in soli cinque giorni, 889 mila euro. Slitta invece al quarto posto Shark, che ha totalizzato 552 mila euro con un incasso complessivo di 552 mila euro. Infine, le pellicole new entry nella top ten dei film più visti, si legge su Ansa, sono Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, film con Sylvester Stallone che ha totalizzato 292 mila euro in cinque giorni raggiungendo la quinta posizione, La settima musa, horror thriller soprannaturale al sesto posto con 280 mila euro) e Fire Squad - Incubo di fuoco con 2016 mila euro.

© Riproduzione Riservata.