I SOLITI IGNOTI/ Su Rai Tre il film con Vittorio Gassman (oggi, 27 agosto 2018)

I soliti ignoti, il film in onda su Rai Tre oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, alla regia Mario Monicelli. La trama del film nel dettaglio.

27 agosto 2018 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di rai 3

NEL CAST MARCELLO MASTROIANNI E TOTO'

I soliti ignoti, il film in onda su Rai Tre oggi, lunedì 27 agosto 2018 alle ore 15,45. Un film di cui si è detto tanto e del quale non occorrerebbe aggiungere molto altro ma vogliamo ugualmente darvi una cornice critica di un capolavoro del cinema nazionale. Mario Monicelli diresse nel 1958 'I soliti ignoti' per conto di Vides Cinematografica, Cinecittà (Stabilimenti Cinematografici), Lux Film Distribuzione (Italia), una sinergia di case produttrici a cui faceva capo il grande Franco Cristaldi. Ne 'I soliti ignoti' troviamo nel cast attori del calibro di Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale o la meravigliosa ed amatissima 'Sora' Lella Fabrizi, sorella di Aldo, mamma forse di tutta la Roma trasteverina. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I SOLITI IGNOTI, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Cosimo e Capannelle, due ladruncoli da borgata, vengono arrestati per il furto di un'autovettura, sono due ladruncoli da poco ma vengono a conoscenza, nei discorsi tra detenuti in carcere, di un furto importante in preparazione al Monte di Pietà. Capannelle comunque non finisce dietro le sbarre e Cosimo dovrà trovare il modo di farsi trovare libero e fuori dal carcere per quel furto, si sta creando una gang, vuole farne parte. Gli occorre quindi una pecora, cioè un sostituto che conti la pena al posto suo, la pecora sarà Peppe 'er Pantera', un pugile da poco, sempre al tappeto, mai un match vinto, un gradasso sbruffone e goliardico personaggio anch'esso di borgata, il ruolo è interpretato da Gassman. In ogni caso il tempo passa e il piano è pronto, tutti sono fuori dal carcere e la gang nella quale fanno parte diversi elementi, ognuno di essi specializzato in qualcosa, una banda di buontemponi anche se determinati, dovrà intrufolarsi nella stanza del Monte di Pietà nella quale è conservata la cassaforte, la 'Comare', in gergo. Dovranno intrufolarsi dall'appartamento attiguo e tutta la scena del furto è una delle più divertenti situazioni comiche del cinema post bellico, ne vedrete, ancora una volta, delle belle!

© Riproduzione Riservata.