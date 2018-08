I cavalieri del nord ovest/ Su Rai Movie in onda il film di John Ford con John Wayne (oggi, 28 agosto 2018)

Su Rai Movie va in onda il film I cavalieri del nord ovest diretto da John Ford con nel cast lo straordinario attore John Wayne nel solito western dotato anche di grande qualità.

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

I cavalieri del nord ovest su Rai Movie

Il film western I cavalieri del Nord Ovest (She wore a yellow ribbon), diretto nel 1949 dal regista John Ford, andrà in onda in seconda serata alle ore 23:05. Il film fa parte di una trilogia che ha come protagonista la cavalleria statunitense: gli altri due film sono Il massacro di Fort Apache (Fort Apache, 1948) e Rio Bravo (Rio Grande, 1950). Il film ottenne un premio Oscar per la fotografia ed è infatti considerato uno dei migliori, dal punto di vista visivo, di Ford. Le scene in esterno sono state girate pe lo più nella Monumental Valley, in Arizona. L'attore protagonista è John Wayne che interpreta il capitano Nathan Brittles; con lui recitano Joanne Dru (Olivia Dandridge) e John Agar (il tenente Flint Cohill).

I CAVALIERI DEL NORD OVEST, LA TRAMA DEL FILM

Nathan Brittles è un capitano della cavalleria che si trova ormai ad un passo dal congedo ma in un momento molto delicato. infatti da poco il generale Custer è stato sconfitto dagli Indiani. Gli viene affidata un'ultima, pericolosa missione: dovrà accompagnare la moglie e la figlia del suo superiore alla diligenza, facendo attenzione agli attacchi degli indiani. La figlia Olivia indossa un nastro giallo al braccio, segno che ha promesso il suo cuore a qualcuno, e tra i suoi spasimanti si scatena la rivalità. Durante il viaggio la carovana è costretta a deviare e nel frattempo gli indiani incendiano la stazione della diligenza, rendendo impossibile la partenza di Olivia e sua madre e costringendo il capitano Brittles a fare dietro front.

© Riproduzione Riservata.