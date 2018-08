IL SEGRETO / Anticipazioni 27 agosto: Prudencio e Saul allo scontro per amore di Julieta

Anticipazioni Il Segreto, puntata 27 agosto: Prudencio e Saul litigano, proprio come Donna Francisca aveva sperato. Julieta si prepara a lasciare Puente Viejo ma...

27 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Torna su Canale 5 la telenovela Il Segreto, ancora in onda a partire dalle ore 18:45. Quello odierno sarà un nuovo appuntamento ampiamente dedicato alla nascita di Camelia, la figlia di Marcela e Matias venuta alla luce in circostanze inaspettate. Dopo la terribile tensione del parto, Fe sarà al fianco della neo-mamma ancora provata per il dolore ma felice di come tutto sia andato per il meglio. Poco dopo, la notizia arriverà anche alla locanda dove si festeggerà per la nuova arrivata in famiglia. Il piano di Donna Francisca sembrerà dare i suoi frutti: Julieta e Saul saranno di nuovo molto vicini, proprio come la dark lady aveva sperato. In questo modo, Prudencio potrebbe cogliere la coppia sul fatto, dando vita ad un nuovo inevitabile scontro con il fratello.... Onesimo porterà a termine le sue ricerche nei confronti di Elodia. Purtroppo per lui e l'amata non potrà esserci futuro poiché la donna ha già dei figli e un marito...

IL PROCESSO CONTRO SEVERO

Proprio come Donna Francisca aveva sperato, nella puntata de Il Segreto di oggi la tensione tra Prudencio e Saul sarà molto alta. I due fratelli decideranno di incontrarsi per chiarire una volta per tutte la situazione con Julieta, ma finiranno per dare sfogo alle proprie emozioni arrivando quasi alle mani. Il loro diverbio potrebbe però essere inutile in quanto i due giovani dovranno fare i conti anche con i sentimenti di quest'ultima. La donna sarà ancora molto scossa per quanto accaduto con Consuelo e non riuscirà in nessun modo a perdonarla, meditando di lasciare per sempre Puente Viejo insieme al padre. Nel frattempo, i problemi non mancheranno anche per altri abitanti di Puente Viejo: se Onesimo avrà il cuore spezzato dopo avere scoperto la verità su Elodia, Severo dovrà affrontare l'inizio del processo che si terrà in municipio contro di lui. Santacruz rischierà la pena di morte: riuscirà ad evitare il peggio?

