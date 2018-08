INNAMORARSI A VALENTINE/ Su Canale 5 il film con Michaela McManus (oggi, 27 agosto 2018)

Innamorarsi a valentine, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Michaela McManus Diogo Morgado, alla regia Terry Cunningham. Il dettaglio della trama.

27 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST DIOGO MORGADO

Innamorarsi a valentine, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 27 agosto 2018 alle ore 16,30. Anche il pomeriggio di Canale 5 spesso si colora di rosa e giallo grazie alle produzioni di Tv movie, un genere in grande diffusione, amato dal pubblico rosa, amante delle belle storie, quasi una trasposizione dei romanzi e della narrativa sentimentale voluta però attraverso trame anche intriganti per il piccolo schermo. Protagonista del film è la brava, anche molto graziosa, attrice del Rhode Island, Michaela McManus, attrice incontrata diverse volte nei circuiti televisivi con 'Awake' o 'Aquarius', il genere è sempre più o meno quello sentimentale e thriller, un'artista in gamba che meriterebbe maggiori chance. Al suo fianco l'attore portoghese Diogo Morgado, un interprete ideale per cast in cui la bellezza latina si mostra attraverso anche l'eleganza recitativa. Diogo Morgado ha anche avuto ottimi momenti di celebrità, soprattutto nel 2014 interpretando il ruolo di Cristo nel film 'Son of God', il Figlio di Dio, un film che l'ha reso celebre nel circuito della televisione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INNAMORARSI A VALENTINE, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Kennedy Blaine è una ragazza californiana, almeno di adozione. In realtà le sue origini si perdono nel Nebraska, nelle terre dei suoi avi, terre che erediterà inaspettatamente, terre che richiederanno le sue cure, attenzioni, scrupoli. Insomma Kennedy Blaine, una ragazza di città, anzi, perfettamente integrata nell'assolata California, riceverà proprio un ranch, addirittura nel Nebraska, nella piccola Valentine e lì si recherà per prendere possesso dei suoi averi, capire che farne, forse mollare e vendere tutto e tornare in California. Il pensiero c'è, una sottile tentazione che la porterà a prendere accordi di vendita con un mediatore immobiliare locale, un accordo oramai quasi definito ma il pensiero di una nuova vita, più sana, incredibile, avventurosa anche a livello economico e imprenditoriale, e, non ultimo fattore, il bel Derek Sterlin, in quel momento manager del ranch, affascinante e seducente anche per la stessa Kennedy, la portano a cambiare idea. Il contratto di vendita non lo firma, Kennedy decide di rimanere, un azzardo? Forse, ma Kennedy è convinta di ciò che fa, si stabilisce in città, prende i contatti interrotti con la sua famiglia, prova a vivere la sua nuova vita con serenità e qualche dubbio ma è certa di poter contare su Derek e sulla sua forza di volontà. Tutto appare come roseo, tutto fila liscio ma qualcuno vuole quel ranch, qualcuno farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a Kennedy, e sarà l'inizio dei suoi problemi, ma lei non s'arrende...

© Riproduzione Riservata.