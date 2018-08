Il 7 e l'8/ Su Canale 5 il film che ha lanciato la coppia Ficarra & Picone al cinema (oggi, 27 agosto 2018)

Su Canale 5 va in onda in prima serata Il 7 e l'8, il film ha lanciato sul grande schermo la coppia di comici formata da Ficarra & Picone dopo il successo in tv (oggi, 27 agosto 2018)

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Il 7 e l'8 su Canale 5

Prime time comico e divertente con una commedia d'esordio alla regia da parte di una coppia comica che molti di voi amano e conoscono bene: nella sera del 27 agosto 2018, alle ore 21,25, 'Il 7 e l'8' è il film che Canale 5 (non a caso) propone oggi alle 21.25 per una serata di fine agosto magari calda fuori, bollente per le risate nel vostro salotto davanti all'apparecchio televisivo. Regia e recitazione sono entrambe nelle grazie della coppia comicissima composta dal duo Ficarra & Picone, quando vi dissi non a caso il motivo è palese: produzione Medusa (parte del gruppo Mediaset nel quale la coppia si è resa popolare prima con il programma di cabaret 'Zelig', in seguito con la conduzione di 'Strisci la notizia'), e distribuzione nei circuiti Sky, un film che nasce e cresce tra le pareti del Biscione anche se prima vede le sale di tutti i cinema italiani. E fu altamente apprezzato. Savatore Picarra e Valentino Picone non sono propriamente comici dal repertorio immenso ma piacciono per la loro spontaneità tutta sicula: sia a 'Zelig' che nel cinema, i personaggi sono quelli, pungente uno, surreale l'atro, uno più dolce e dal viso quasi da fratello confidente, l'altro folle e irriverente, una coppia ben assortita, la Sicilia già con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia conobbe la comicità comico e spalla, per quanto i due celebri comici del passato erano qualcosa di oltre la satira e le gag attuali. Assieme alla coppia, regista e sceneggiatrice del film, la grande danzatrice Eleonora Abbagnato, etoile internazionale della danza classica, è una presenza incredibile se si pensa al tipo di pellicola. Nel ruolo doppio di frate Antonio / Mimmo Barresi, Remo Girone, anch'esso sorprendente, così come il ferrarese, tra i padri del teatro, Arnoldo Foà, davvero un grande mito soprattutto sui palchi di tutta la Penisola.

LA TRAMA DEL FILM

La storia ricorda abbastanza 'I figli della mezzanotte', romanzo di Salman Rushdie celebre per la surreale vicenda dello scambio di culle tra un bimbo a Mumbai figlio di casta Brahmana, quindi ricca, e il figlio di una donna Sudra, quindi serva, al fine di modificare i destini. Qui avviene più o meno lo stesso solo che lo scambio non è tanto per rivincita karmica sul destino natale ma per una ripicca da parte di un infermiere di ostetricia, Gino La Monica, che avendo perso la lotteria, quindi centinaia di migliaia di euro, per colpa di un numero, appunto il 7 invece dell'8, decide lo scambio delle culle dei due numeri da lui in quel momento odiati. Il 7 sarà figlio d ei genitori dell'8 e viceversa ... Tommaso Scavuzzo avrebbe avuto un destino migliore, invece si trova figlio di una vedova squattrinata, Daniele, invece di crescere proprio con quella vedova, si trova in una famiglia agiata e borghese della Palermo ricca, fa il fannullone fuori corso all'università, non sa quanto il destino con lui sia stato magnanimo ma non fa nulla affinché la sua determinazione lo porti a dare decoro alla sua fortunata vita. Si ritroveranno assieme per una sfortunata (o fortunata) serie di circostanze: come nel film ispirato dal romanzo di Rushdie non si può fuggire per sempre dal destino (o dalla morte se pensiamo al cinema di Bergman, e forse sono due facce di una medaglia universale). Assieme dovranno indagare su un delitto fosco e con tante incognite, scoprendo cose che non avrebbero forse voluto sapere, ma non ve le anticipiamo, il 27 agosto è alle porte. Buona visione.

