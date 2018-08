In Arte Patty Pravo/ Su Rai3 l'omaggio alla "ragazza del piper"

La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In Arte Patty Pravo tra interviste e filmati

27 agosto 2018 Hedda Hopper

Una delle regine della musica italiana è senza dubbio l'amata Patty Pravo. La sua musica è sofisticata e la sua voce riconoscibilissima sin dalle prime note, quella che era "la ragazza del piper" si è tagliata una fetta importante nel panorama italiano della musica e questa sera Rai3 tornerà a renderle omaggio mandando in onda lo speciale "In arte Patty Pravo" dove la stessa Nicoletta Strambelli, questo il suo vero nome, si racconterà in una singolare intervista intensa e inedita ai microfoni dell'amico Pino Strabioli. Sarà lui ad accompagnare il pubblico in questo viaggio in onda oggi, lunedì 27 agosto, alle 21.15m s Rai3 e che cercherà di mettere insieme centodieci milioni di dischi venduti e nove partecipazioni al Festival di Sanremo in oltre cinque decenni di carriera. Già nel 1966 divenne un punto di riferimento per le giovani generazioni di allora e oggi è sicuramente simbolo della musica italiana e di un'emancipazione che ha saputo cavalcare e spronare.

GLI ARTISTI PRONTI AD OMAGGIARE PATTY PRAVO

Il programma non verterà solo sulla lunga intervista e sul dialogo tra la protagonista di questo omaggio e il conduttore della serata ma anche su supporti video, racconti che partiranno dalla sua infanzia, la sua famiglia e arriveranno ai suoi amori, i suoi dolori, le sue fonti di ispirazione e le sue scelte artistiche. Ad arricchire questo percorso ci penseranno poi gli interventi i colleghi e amici che la conoscono e la amano da anni. Da Renzo Arbore a Giuliano Sangiorgi, da Emis Killa a Barbara Alberti, tutti sono pronti a condividere con il pubblico aneddoti e racconti mentre sullo schermo scorreranno immagini di repertorio, i live e le prove dei suoi ultimi concerti.

