L'OSPITE D'ONORE/ Su Rete 4 il film con Peter O'Toole (oggi, 27 agosto 2018)

L'ospite d'onore, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Peter O'Toole e Laine Kazan, alla regia Richard Benjamin. La trama del film nel dettaglio.

27 agosto 2018

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST LAINE KAZAN

L'ospite d'onore, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 27 agosto 2018 alle ore 16,30. Una trama originale, intrigante, pregna di spunti direttamente tratti dallo star system americano, un film pluri premiato, amato dalla critica ed anche dal pubblico americano nell'anno della sua uscita. La produzione identificò nell'attore e regista Richard Benjamin la persona ideale per dirigere il film, una pellicola che Benjamon volle fortemente. Nel cast de 'L'ospite d'onore' troviamo il grandissimo attore d'origine irlandese Peter O'Toole, attore che detiene il triste primato del maggior numero di nomination all'Oscar, ben otto senza mai vincere il famoso e prestigioso award. Quali film ricordare di Peter O'Toole? Sarebbero troppi ma pellicole come 'Lawrence d'Arabia, 'Come rubare un milione di dollari e vivere felici', 'James Bond 007 - Casino Royale' o 'High Spirits - Fantasmi da legare' sono momenti intensi di una filmografia a volte drammatica, altrove brillante, noir, insomma, un attore senza confini. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'OSPITE D'ONORE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Siamo alla metà degli anni '50, esattamente nel 1954. Benjy Stone è un produttore televisivo importante, uno di quei produttori che hanno segnato la televisione americana di quegli anni con programmi 'contenitore', quegli show ai quali tutte le televisioni del mondo hanno attinto idee e possibilità di mostrare il volto più intrattenitore del piccolo schermo. Nel suo programma del mattino Benjy Stone si avvale di King Kaiser, un grande comico, un pigmalione della telecamera all'altezza di uno show d'intrattenimento, curatore e presentatore di un programma popolare ed amato in tutti gli States. King Kaiser ha un sogno, il quale si avvera, invitare nel suo show mattutino un vecchio comico, persona ed attore al quale Kaiser si è sempre ispirato il suo produttore, Benjy, cresciuto proprio professionalmente all'ombra e nel ricordo di Alan Swann, un sogno che si avvera. Ma che delusione quando negli studios televisivi Alan Swann arriva con l'alito fortemente alcolizzato, ubriaco e assolutamente non in grado di reggere le telecamere. Il sogno decade? Benjy è sul punto di cacciare il vecchio attore decadente ma, si sa, l'America è il paese delle seconde opportunità ...

