L'UOMO CHE FISSA LE CAPRE/ Su Iris il film con Geroge Clooney (oggi, 27 agosto 2018)

L'uomo che fissa le capre, il film in onda su Iris oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: George Clooney, Jeff Bridges, Kevin Spacey, alla regia Grant Heslov. Il dettaglio della trama.

27 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE KEVIN SPACEY

L'uomo che fissa le capre è un titolo che sin dall'uscita di questo film incuriosì il pubblico amante del grande schermo e che si rivelò ottima pellicola da capire al di là di un titolo forse studiato proprio per scaturire la curiosità, esortare il pubblico a ricercare la trama dopo avere superato l'impatto con un titolo decisamente poco convenzionale. 'L'uomo che fissa le capre', (titolo originale 'The Men Who Stare at Goats') è una pellicola prodotta da BBC Films e Smokehouse Productions nel 2009, un film che Iris ha scelto per rappresentare la rete nella fascia oraria di prime time, inizio alle ore 21,00, di questo 27 agosto 2018. Un film divertente e profondo, poco impegnativo per quanto il suo concetto, le trame che evolvono le vicende, il finale e l'ambientazione, non sia affatto banale. Regista della pellicola Grant Heslov, un artista che ha dato tanto anche nella recitazione e lo ricordiamo nella sua carriera d'attore in 'Ragazzi della porta accanto', 'Il re Scorpione', 'Good Night, and Good Luck.' con la regia di George Clooney che ne 'L'uomo che fissa le capre' sarà invece interprete, ribaltando così tra i due i ripettivi ruoli. Nel cast de 'L'uomo che fissava le capre' troviamo quindi un Geroge Clooney in splendida forma, l'ex pediatra di 'E.R. - Medici in prima linea' prima, attore nella saga 'Ocean' poi, ha condotto la sua carriera con grande professionalità senza assolutamente vivere di rendita nel suo ruolo di attore tra i più affascinanti di Hollywood. Al suo fianco Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey, Stephen Lang, che dire del cast? Non molto altro, i nomi parlano da se. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'UOMO CHE FISSA LE CAPRE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Nel tempo della Seconda Guerra del Golfo, il giornalista Bob Wilton non ha più molto da dire nella sua vita, è un buon autore per la cronaca, soprattutto ama la prima linea, l'azione, per quanto a Bob piaccia anche la ricerca sottile dei retroscena. La scelta di recarsi in Iraq è dovuta anche alla sua vita provata, alle situazioni che si sono generate in seguito alla scoperta del tradimento della sua donna proprio con il redattore capo del suo giornale. Deluso e malinconico, Bob prepara i bagagli e si reca al fronte dove le milizie del suo paese sono alla ricerca di quelle fantomatiche armi chimiche sospettate nelle mani di Saddam Hussein, armi mai trovate. In quel contesto di guerra l'umanità di Bob Wilton lo porta a conoscere Lyn Cassady (Gorge Clooney), militare coinvolto in un progetto bellico nel quale, il controllo mentale attraverso poteri paranormali, è anche l'occasione per sperimentare nuove tecniche di guerra. Il giornalista scopre così una realtà mai pubblicizzata nelle varie guerre ma sempre presente, l'Esercito Nuova Terra il quale, sin dagli anni '80, si muoveva sotterraneo proprio nel controllo psichico del nemico.

