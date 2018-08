LA PROVA DEL CUOCO/ Elisa Isoardi ignora la polemica: "Andrea Lo Cicero imprescindibile, farà tutto lui"

Elisa Isoardi racconta la sua Prova del cuoco: non una "rivoluzione", ma una "evoluzione" in pieno stile Rai 1. Con lei ci sarà anche Andrea Lo Cicero, su cui proprio non cambia idea.

27 agosto 2018 Rossella Pastore

La nuova Prova del cuoco

Elisa Isoardi ricomincia dalla Prova del cuoco. E, dato che si parla di cibo, a TvBlog racconta il "sapore" di quest'esperienza: "Sa di felicità, che ti carica di tanta gioia, ma anche di grande responsabilità. La prova del cuoco è un marchio storico di Rai 1, ha festeggiato la 'maturità', si è fatto conoscere e amare come pochi altri programmi della televisione italiana e, soprattutto, è entrato nelle case, diventando un compagno di tavola e un amico di famiglia". Quella di qualche anno fa fu una semplice "supplenza". Ora la promozione, l'incarico a pieno titolo. "Una cattedra", dice lei, "alla quale avvicinarsi pesando le parole e facendo fruttare l'esperienza che ho potuto maturare in questi anni: da quella di Linea verde, in giro per l'Italia, a quella di Uno mattina, nelle diverse varianti che ho incrociato. Fino a quella di Buono a sapersi, che lo scorso anno ha fatto da apripista all'avventura che mi aspetta. E poi, rispetto a 10 anni fa, sono un'altra persona: più consapevole del contesto e più matura per affrontarlo".

UNA (DOPPIA) SPALLA

Niente rivoluzioni in programma. "Sarà solo più somigliante a me", rassicura Elisa. "Rivoluzione" no, "evoluzione" sì. "Sarà sempre una 'festa' della cucina, che durerà 30 minuti di più (dalle 11.30 alle 13.30), vedrà scontrarsi cuochi e concorrenti come nella sua tradizione migliore, vivrà 'cambi di passo' molto frequenti, si colorerà di musica e curiosità, aprirà 'finestre' in diretta dalle cucine italiane, ospitando rubriche, personaggi, prodotti di qualità ed esaltando ancora di più quella creatività che ai fornelli rende gli italiani speciali e imbattibili". Con lei ci sarà Andrea Lo Cicero: "Perché cercavamo una 'spalla' forte. Con lui ne abbiamo portato a casa addirittura due e non ci è sembrato vero. Spalle belle robuste, pronte sempre e comunque a tutto". Nonostante la polemica, Elisa non cambia idea: "Quello di Andrea sarà un ruolo fatto di tanti altri ruoli: assistente a chiamata, arbitro all'occorrenza, maître di servizio. Ma soprattutto un 'curioso', che metterà il naso dove sarà necessario. Insomma, un compagno di viaggio, per prenderla sportivamente e non solo. Perché Andrea, verace uomo del Sud, ha anche un legame speciale con la terra: produce dell'ottimo zafferano, cucina niente male e ama il vino, fino a esserne ambasciatore. Per una del profondo Nord come me non poteva esserci sponda migliore".

