La tela dell'assassino/ Su Rete 4 il film con Samuel Lee Jackson (oggi, 27 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film La tela dell'assassino con protagonista Samuel Lee Jackson. Nel casta anche Ashley Judd e uno splendido Andy Garcia. (oggi, 27 agosto 2018)

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

La tela dell'assassino su Rete 4

Alle ore 21,15 andrà in onda 'La tela dell'assassino', un film davvero ricco di suspense e di attori per un cast degno della sua produzione, distribuito da Paramount Pictures, diretto da Philip Kaufman, cineasta di Chicago molto attivo a cavallo tra gli anni '90 e il nuovo millennio. Sono i due film di maggior richiamo del regista e 'La tela dell'assassino', che Rete 4 trasmetterà in prime time, rappresenta forse il terzo grande successo del regista. Nel cast il protagonista è Samuel L. Jackson, folle predicatore nel capolavoro assoluto di Quentin Tarantino 'Pulp Fiction', accanto a John Travolta nel creare una strampalata e cinica coppia di sicari sopra le righe. Al fianco di Samuel L. Jackson l'ottima Ashley Judd, tante pellicole nella sua filmografia, una carriera nella quale ottimi film si sono alternati con piccoli flop, ma non per colpa dell'attrice. 'La tela dell'assassino' è uno dei lungometraggi che meglio la rappresentano, ma la ricordiamo anche in 'Divergent', 'The Eye - Lo sguardo', 'Il collezionista', un trittico che mette in luce la sua predisposizione al thrilling. Terzo incomodo, per dire, Andy Garcia, un attore splendido, protagonista anche quando non lo è, una carriera che con 'The Untouchables - Gli intoccabili' o la terza pellicola dedicata al Padrino di Francis Ford Coppola, 'Black rain' al fianco di Michael Douglas, hanno sempre messo in luce la sua predisposizione all'action.

LA TELA DELL'ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM

Jessica Shepard è detective nella polizia californiana. Il suo distretto è Los Angeles e si trova ad entrare dalla porta principale delle alte sfere dell'investigazione subito dopo la promozione ad ispettore di polizia. Ma il primo incarico è subito tosto: un serial killer letale, pericoloso, pernicioso nella scelta delle vittime, uomini che picchia selvaggiamente, annega e firma il suo crimine lasciando una bruciatura di sigaretta sul dorso della mano. Un folle dotato di un istinto animale, mortale, quasi inafferrabile per la sua imprevedibilità nell'agire. Ma Jessica Shepard non è sprovveduta ed inizia a tessere la sua indagine con i pochi indizi in dotazione. Il problema principale è che Jessica indaga sulla morte di uomini vittime di un folle killer ma che sono tutti legati a lei: nella sua vita privata Jessica ha avuto diverse relazioni, anche di una sola notte, e uno ad uno quegli uomini stanno morendo vittime di un pazzo con un disegno ben preciso in mente. Jessica Shepard dovrà quindi dipanare la matassa, comporre il puzzle, scoprire quel disegno e muoversi di conseguenza: al dipartimento in pochi la aiutano ed uno di quelli è il collega John Mills, tutore della donna quando in passato perse i genitori.

