Lino Guanciale difende Anna Foglietta/ Foto, Si scaglia contro Instagram: “Il social non censura offese, ma.."

Instagram ha deciso di censurare un post di Anna Foglietta riguardo la nave Diciotti. Lino Guanciale ha deciso di intervenire: "Il social media deve rivedere l'algoritmo per la censura"

Lino Guanciale difende Anna Foglietta per la censura di Instagram

Nelle ultime ore l’attore Lino Guanciale si è scagliato contro il social network più usato degli ultimi tempi, Instagram. Il motivo? L’eliminazione di un post di Anna Foglietta in cui si parlava del Governo Italiano e il caso della nave Diciotti. Secondo il social media, il post è stato lesivo per qualcuno, per aver deciso di rimuoverlo, ma l’attore, come la stessa Guanciale e numerose altre persone dello spettacolo, si è infuriato proprio perché in rete circolano pensieri molto più gravi. “Anna – scrive Guanciale su Instagram, riproponendo le parole della Guanciale – esprime la sua opinione in modo educato, anche se quello che dice comunica passione dialettica e forte disaccordo con le scelte dell’attuale governo. Se questo social, che non censura spesso le peggiori offere a donne, omossessuali, i peggiori proclami razzisti immaginabili, ha ritenuto di censurare questo post… forse l’algoritmo va corretto. Sapete quanto io sia rispettoso delle regole democratiche. Se stavolta ho deciso di parlare è perché opinioni legittimamente ed educatamente espresse, a qualunque sponda ideologica afferiscano, devono trovare spazio”.

LE CONDIVISIONI

Il post di Lino Guanciale vuole affermare che a prescindere da qualsiasi opinione si abbia, viviamo in un mondo in cui esiste libertà di pensiero e se, i modi sono educati, non è corretto censurare. Anche la stessa Anna Foglietta ha ripubblicato le sue parole scrivendo: “Riposto e invito chiunque a farlo per difendere la nostra libertà di pensiero. Il mio post non era in alcun modo offensivo e non inneggiava alla violenza. Sono per la pace e la difesa dei diritti, sono per il dialogo e la libertà di pensiero. Sono per l’uguaglianza e lotto per i diritti civili, in particolare dei minori. Sono umana e lotto e resisto”. Così, anche Miriam Candurro, attrice della fiction “Un posto al sole” ha deciso di intervenire: “Avevo letto il posto e mi era piaciuto. Lo avevo trovato chiaro e non irrispettoso. Soprattutto rispecchiava in pieno il mio pensiero. L’odio è, ahimè, quello che ho letto nei numerosi commenti di dissenso sotto il post, odio talmente grande e immotivato da far paura. E se ci fossimo stati noi e i nostri figli sulla Diciotti?”. A condividere il pensiero di Guanciale e a lasciare un like al post anche Emma Marrone, Alessandra Mastronardi e Geppi Cucciari.

© Riproduzione Riservata.