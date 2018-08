MICHELLE HUNZIKER / Foto, vacanze d'agosto sulla neve: "Pensavo di avere dormito fino a Natale"

Michelle Hunziker sorpresa dalla neve di fine agosto sulle Dolomiti, mentre si trovava in vacanza insieme al marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste.

Il risveglio di Michelle Hunziker ieri mattina è stato davvero sorprendente. La conduttrice svizzera si trovava a Cassiano sulle Dolomiti insieme al marito Tomaso Trussardi e alle figlie Celeste e Sole per gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno a casa. E proprio da qui è stata sorpresa dalla nevicata di fine agosto da lei stessa testimoniata sul suo profilo Instagram attraverso video e foto. La perturbazione che ha colpito l'Italia settentrionale nei giorni scorsi ha infatti causato un drastico abbassamento delle temperature, con precipitazioni nevose fino a 1200 metri su molti dei rilievi di Trentino Alto Adige e Veneto. Sono stati circa 20 i centimetri di cui lei stessa è stata testimone, come confermato dalla foto pubblicata insieme a Tomaso Trussardi e accompagnata dalla didascalia: "Stamattina ci siamo svegliati con 20 cm di neve! Pensavo di aver dormito fino a Natale… Un bacio a tutti da noi e buon fine vacanze!" (clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei fan).

AGOSTO SULLA NEVE INSIEME ALLA FAMIGLIA

Sono trascorsi solo 10 giorni da Ferragosto ma Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi e le figlie Celeste e Sole sono state sorprese da una perturbazione che ha portato la neve sulle Dolomiti. Un evento testimoniato da vari post sul web, a pochi giorni di distanza da altre foto in cui la famiglia appariva in ben altro abbigliamento sulle montagne intorno a Cassiano. Appena un paio di giorni fa, infatti, la coppia aveva postato le foto di una gita in bici davvero estiva tra le cime dell'Alta Badia con le bambine e i barboncini Lilly e Leone. Un paesaggio assolutamente natalizio, quello che molti italiani hanno condiviso sul web nelle ultime ore e che ha portato in auge la canzone di Gigi D'Alessio, citata ovunque sui social network. Impossibile, infatti, non pensare alle parole dell'artista napoletano nel suo brano 'Un nuovo bacio', nel quale cita testualmente: "Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà...."

