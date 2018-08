Mara Venier e la sua Domenica In/ "Ho un grande lavoro da fare. Barbara D'Urso? Vincerà sicuramente"

Mara Venier, ai microfoni di TvBlog, presenta la sua Domenica In che partirà il 16 settembre e sulla sfida con Barbara D'Urso spiega: "la stimo e credo che vincerà sicuramente".

27 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Mara Venier

Concluse le vacanze, Mara Venier è pronta a tuffarsi nel lavoro per arrivare preparata all’appuntamento del 16 settembre che segnerà il suo ritorno su Raiuno alla guida della nuova edizione di Domenica In. Un grande ritorno quello della “zia Mara” che il pubblico aspettava da tempo come testimoniano le numerose dimostrazioni d’affetto che la conduttrice sta ricevendo. Mara Venier ha deciso di tornare a condurre il programma che l’ha fatta amare da tutti facendo una scelta di cuore pur essendo consapevole del grande lavoro che la attende. Le ultime edizioni del programma domenicale della Rai, infatti, non sono state molto fortunate. La concorrenza di Domenica Live di Barbara D’Urso si è fatta sentire, ma la Venier spera di riconquistare l’affetto di quel pubblico che, stagione dopo stagione, ha lasciato Raiuno per sintonizzarsi su altre reti. Da oggi, per la conduttrice inizia un periodo di grande lavoro che, tuttavia, non la spaventa come ha spiegato ai microfoni di Tvblog: “Si tratta di un impegno importante che dura 9 mesi in onda e altri 2 mesi di preparazione. Avevo altre proposte, ma questa è stata ripeto una scelta di cuore. Ritrovo Domenica in indebolita, con un pubblico di Rai1 che piano piano è andato da altre parti, ho un grande lavoro da fare. Io con il mio gruppo stiamo lavorando per confezionare una Domenica in la più gradevole possibile per i telespettatori”.

LA RIVALITA’ CON BARBARA D’URSO

Quella tra Mara Venier e Barbara D’Urso sarà una sana rivalità. Le due conduttrici si sfideranno a distanza, ma tra loro non ci saranno colpi bassi. La conduttrice di Domenica In e quella di Domenica Live sono unite da una profonda stima e amicizia al punto che, nelle scorse settimane, si sono spesso mostrate insieme sui social. La Venier è così pronta a sfidare la sua amica Barbara, conscia delle difficoltà che avrà nel batterla. “Non ho mai pensato che Barbara sia una mia nemica. E' una mia competitor, ma è prima di tutto una amica. Lei è forte, lo sappiamo, in questi anni ha preso molto pubblico di Rai1. Quando ci vediamo mi dice spesso: da quando non ci sei più tu ho cominciato a vincere su Vita in diretta e poi alla domenica” – ha spiegato la Venier a TvBlog ai cui microfoni ha poi elogiato la professionalità della D’Urso – “Lei ha un pubblico consolidato, fa bene il suo lavoro, è una grande professionista, per cui io posso solo soltanto dire che ho una profonda stima per lei e credo che vincerà sicuramente. Io farò il mio lavoro e voglio farlo al meglio, non ci penso lontanamente a mettermi in competizione con Barbara”. Chi vincerà, dunque, tra le due?

